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台鐵區間車驚傳恐嚇！男揚言殺人引恐慌 警現行犯送辦
台鐵1248次區間車第8車處今晚間有名男子大聲喧嘩，並出言恐嚇揚言殺人，引發民眾恐慌。警方獲報到場後立即將該名男子及相關證人帶返駐地釐清案情，依刑法恐嚇公眾現行犯逮捕，並移送桃園地檢署偵辦。
鐵路警察局台北分局指出，今傍晚5時50分勤務指揮中心獲報，台鐵1248次區間車第8車處，有民眾大聲喧嘩並疑有恐嚇公眾行為。
據了解，該名55歲林姓男子上車後不明原因在車上喧嘩並揚言要殺人，疑因有幻聽，以為有人要對其不利，引發附近旅客恐慌，所幸未有任何攻擊等行為。
警方即時統合派遣中壢及桃園所優勢警力上車查找，發現一男子符合報案人描述特徵，立即將該名男子及相關證人帶返駐地釐清案情，男子也配合下車；警方調查後依刑法恐嚇公眾現行犯逮捕，並移送桃園地檢署偵辦。
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