揚言砍人祭天！花蓮市、吉安鄉公所連收恐嚇信 警方全力偵辦

警察示意圖。記者蘇健忠／攝影

花蓮市、吉安鄉兩公所首長電子信箱，昨天接連接到恐嚇郵件，揚言下月某日要「砍一個人祭天」。花蓮警方不敢大意，加強巡邏並成立專案小組，比對資料認為是同一個人所為，已加強公所周邊巡邏，並比對通信紀錄、網路軌跡等相關資料深入追查。

吉安鄉公所昨天收到一封主題為「4／15砍殺游淑貞祭天」的電子郵件，信件內容怒罵「當什麼傅子文的手下」，並寫明4月15日要去服務處砍人。

花蓮市公所公務信箱昨天深夜也接獲相似的電子郵件，痛罵市長信箱連不上不會修理是不是？並稱「白癡魏家不挺大罷免」，同樣寫出要在4月16日砍人祭天等恐嚇字眼。

花蓮市、吉安鄉首長接連遭到電子郵件恐嚇，警方非常重視，由刑警大隊成立專案小組，報請地檢署指揮偵辦。縣警局表示，依照兩封信件都明確指出將於特定時間、地點進行暴力行為，初步研判是同一人所為。

據了解，兩封恐嚇郵件有留下聯絡姓名和電話，但警方追查後懷疑是遭他人冒名的虛假內容，已加強兩公所周邊的巡邏密度，確保首長及洽公民眾的安全，並調閱通信紀錄、網路使用軌跡，全力釐清案情追查嫌犯。

吉安鄉公所收到恐嚇電郵，註明日期時間揚言要砍人祭天。記者王燕華／翻攝