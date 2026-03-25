中油最貪執行長徐漢攜22萬現金跑路 家人早移民紐西蘭

中油煉製事業部前執行長徐漢涉在採購案中收賄，並有巨額財產來源不明，總計涉貪達2160萬元，橋頭地院23日重判其25年徒刑，檢警昨天再將逃亡中的他逮捕歸案收押禁見，還查出他在「跑路」途中攜帶22萬元現金與電動工具，對逃亡早有預謀準備。

據了解，徐漢未滿20歲便進入中油，從基層一路拔擢至執行長，曾被譽為「油人楷模」。因其握有2億元以下標案的核定權，竟指示多名部屬護航特定標案，透過白手套向廠商索賄，檢廉調於2022年春節前夕發動搜索，當場在徐漢辦公室查扣大筆現金。

徐漢被查出在11件採購案中收賄高達1686萬元，另有400多萬元無法交代來源，合計不法所得達2160萬元。法院依10個收賄罪及1個財產來源不明罪，合併重判其25年有期徒刑。

檢警研判，徐漢之所以選擇逃亡，可能是預謀偷渡到國外，因為他的的妻兒長年旅居紐西蘭並已在當地置產移民，其位於高雄楠梓的戶籍地僅他一人獨居。

徐漢去年獲法官裁定500萬元交保並配戴電子腳鐶，但他知道即將面臨超長刑期，早在今年農曆年後便與林姓女友人多次前往屏東勘查斷點，但林女已在徐漢逃亡隔天就被警方循線帶回。

上周3月19日上午，他背著裝有電動工具及22萬元現金的側背包離開獨居處，搭乘台鐵至屏東潮州，購買便當後轉搭計程車至萬巒鄉潮州大橋旁，破壞腳鐶後再由另一名通緝犯林姓男子駕車接應，一路逃往台東山區的民宿躲藏，直到昨晚才遭大批警力攻堅逮捕。

警方查出，協助徐漢逃亡躲藏的林姓男子涉肇事逃逸、詐欺遭通緝中，被警方逮捕時，正與徐漢一同躲藏在民宿，2人已經在民宿同住雙床房多日，平時鮮少外出，還向民宿業者謊稱是來休養度假，因此業者並未察覺異常。