最嚴禁見！法官裁定徐漢禁止接觸書報電視廣播 全面隔絕外界資訊

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪2700萬元，卻於一審宣判前夕破壞電子腳鐐棄保潛逃，昨天傍晚在台東縣遭專案小組緝獲歸案，橋頭地方法院今天上午召開羈押庭，認定徐漢涉犯毀損公物及棄保潛逃等罪嫌重大，且有逃亡、串證之虞，裁定自今天起羈押2個月，並祭出全面禁見的嚴格處分，但辯護律師也當庭提出抗告。

橋頭地院表示，徐漢因涉犯貪汙治罪條例等案件，原處於具保並接受科技設備監控期間，卻在本月19日私自拆卸電子腳環後逃逸，院方於20日上午對其發布通緝，並在23日原案宣判後，正式告發徐漢另涉犯棄保潛逃罪嫌。

歷經多日追緝，專案小組於昨天傍晚，在台東縣金峰鄉與太麻里鄉交界處的偏僻農莊將徐漢逮捕，橋頭地檢署檢察官於今天凌晨3時58分，以徐漢涉犯刑法第138條毀損公物及第161條之1棄保潛逃等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

由於刑事訴訟法明定深夜不得訊問，院方於依法由徐漢的辯護律師閱卷並接見徐漢後，定於今天上午10時10分開庭。

合議庭審理後指出，徐漢犯罪嫌疑重大，且已有明確的逃亡事實，加上後續仍有勾串共犯及證人之風險，具備羈押之原因與必要性，因此裁定准予羈押2個月。

為防範徐漢再次串證或掌握外界偵辦進度，法官更下達極為嚴格的禁令，除了禁止接見、通信外，也明令禁止其受授書籍與其他物件，並全面剝奪其閱讀報紙、收看電視及收聽廣播的權利，等同將其徹底與外界資訊隔離。