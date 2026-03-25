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剪斷腳環還丟棄手機 中油最貪執行長徐漢棄保潛逃遭羈押

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪2700萬元，於一審宣判前夕19日下午剪斷電子腳環棄保潛逃，檢方聯手警政與海巡單位組成專案小組，於昨天晚間在台東將徐漢緝捕歸案，專案小組更早於21日下午，就在屏東縣萬巒鄉潮州大橋旁的荒煙漫草中，尋獲遭徐漢破壞丟棄的電子腳環與手機。

檢方指出，徐漢涉嫌於3月19日毀損科技監控設備，即電子腳環後逃逸，橋頭地檢署檢察長郭景東隨即指派主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德，指揮高雄市刑大、楠梓分局、台東縣警局、屏東內埔分局及海巡署南部分署成立跨機關專案小組全力追緝。

專案小組透過沿線監視器與數位軌跡，鎖定徐漢逃亡初期的訊號消失點位於屏東縣萬巒鄉一帶，為了找回關鍵的科技監控設備並還原逃亡軌跡，大批專案人員針對潮州大橋旁的高灘地與河岸草叢，展開大面積的地毯式搜索。

根據現場畫面，該處地處偏僻且雜草叢生，部分草叢甚至高及成人半身。搜查人員穿著橘色制服，手持長棍撥開雜草逐一翻找過濾，經過連日搜索，終於在21日下午2時20分許，於河旁草堆中尋獲遭丟棄的電子監控設備。

警方尋獲該設備時，確認電子腳鐐的厚實黑色感應腕帶已有明顯遭利器直接剪斷的痕跡，導致設備發出警報並失去定位監控功能。

此外，警方在腳鐐旁也尋獲一支黑色智慧型手機，隨即將2項關鍵證物一併裝入證物袋查扣。

專案小組研判，徐漢逃亡當天搭車抵達萬巒鄉潮州大橋附近後，便在此處破壞設備，並連同可能洩漏行蹤的手機一併丟棄，企圖徹底切斷警方的數位追蹤，製造完美斷點後再由友人接應轉往東部藏匿。

在尋獲腳鐐前，檢方已先於20日指揮警方前往協助接應的林姓女友人住處執行搜索，將林女拘提到案後，已向法院聲請羈押獲准。

警方再於昨天晚間在台東縣太麻里鄉一處農莊將徐漢逮捕歸案，承辦檢察官嚴維德於今天凌晨偵訊完畢後，認其涉犯重罪且有逃亡事實，正式向法院聲請羈押並禁止接見通信，並於今天上午10時獲准羈押禁見。

專案小組地毯式搜索，在屏東潮州大橋旁尋獲被徐漢剪斷的電子腳環及手機。記者巫鴻瑋／翻攝
專案小組地毯式搜索，在屏東潮州大橋旁尋獲被徐漢剪斷的電子腳環及手機。記者巫鴻瑋／翻攝

徐漢 棄保潛逃 智慧型手機 檢察官

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