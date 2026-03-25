北市男毒駕安全帽帶沒扣露餡 警搜出安非他命吸食器和大麻煙彈

家住台北市萬華區的張姓男子日前凌晨騎車行經北市中正區水源路，因安全帽帶未扣引起巡邏警員注意攔查，張男盤查時神情恍惚、語焉不詳，眼神不斷飄向自己的羽絨外套，警員起疑詢問，果真在口袋內搜出毒品吸食器與煙彈，經檢驗有毒品反應，唾液快篩呈現陽性涉嫌毒駕，警詢後被依毒品等罪嫌送辦。

北市中正二分局思源街派出所員警日前凌晨4時35分巡邏行經思源街與水源路口時，發現張男（32歲）安全帽帶未扣且騎車不穩攔停，盤查發現張男是毒品列管人口，期間說話支支吾吾，精神狀態明顯不佳，眼神不斷游移在自己身穿的羽絨外套上。

員警認定怪異，經同意後搜索，果然在外套口袋內查獲毒品吸食器（玻璃球）一組及使用過的煙彈一個，經初步檢驗，吸食器呈毒品安非他命陽性反應，煙彈則呈現大麻陽性反應。

警方也懷疑張男涉嫌毒駕，當下對他施以毒品唾液快篩，結果同樣呈陽性反應，警詢後依毒品、公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦；另針對他毒駕行為，依道路交通管理處罰條例舉發並查扣機車。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

中正二警方日前盤查騎車搖晃的張姓男子，發現他是毒品列管人口，在身上查扣毒品吸食器與煙彈，唾液快篩也發現他涉嫌毒駕。記者翁至成／翻攝

中正二警方日前盤查騎車搖晃的張姓男子，發現他是毒品列管人口，在身上查扣毒品吸食器與煙彈，唾液快篩也發現他涉嫌毒駕。記者翁至成／翻攝