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最貪執行長逃170公里藏台東民宿 被包圍徐漢這原因求警「勿太施力」

聯合報／ 記者巫鴻瑋張議晨尤聰光／高雄即時報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，於宣判前夕剪斷電子腳鐐棄保潛逃，檢警專案小組過濾沿線監視器，循線追蹤長達超過170公里，昨天傍晚在台東縣佳崙山區一處偏僻民宿將徐漢及接應的共犯林姓男子逮捕歸案，檢方今晨已先將徐漢聲押。

檢警調查指出，徐漢的逃亡路線經過縝密規畫，本月19日徐漢先從高雄楠梓住處前往台鐵左營站，搭乘台鐵列車南下屏東潮州，在潮州鎮市區購買了4個便當後，隨即轉搭計程車前往萬巒鄉一帶。

當天下午1時55分許，徐漢刻意選在萬巒鄉一處人車罕至、無監視器覆蓋的死角，剪斷配戴的電子腳鐐，橋頭地院接獲設備遭破壞的警訊後，隨即通報轄區警方趕往訊號消失點，但徐漢早已由接應車輛載走，行蹤成謎。

徐漢刻意製造的監視器斷點，警方只能擴大調閱訊號消失點周邊聯外道路的監視器影像，逐一清查行經該路段的可疑車輛，最終鎖定一輛在關鍵時間點出現的自小客車。

辦案人員以車追人，發現該輛接應車載著徐漢，沿屏鵝公路轉入南迴公路，一路翻越中央山脈逃往台東縣，最終確認其藏匿於金峰鄉及太麻里鄉交界的山區。

據了解，徐漢與年約30多歲的接應者林姓男子，於3、4天前入住當地一處極度偏僻的民宿，該民宿須從主幹道轉入泥濘狹窄的下切道路才能抵達，平時罕有遊客，由於林男曾入住並與業者熟識，此次入住時竟未依規定登記身分證件，兩人同住雙床房型以掩人耳目。

民宿業者透露，兩人入住期間皆配戴口罩，行事低調，平時幾乎不下山，僅在山區散步或滑手機，偶爾委託代購蔬果。期間，徐漢甚至與業者閒聊，展現對園藝的了解，熱心分享種植與造景經驗，讓未關注新聞的業者毫無察覺其通緝犯身分。

昨天傍晚，專案小組見時機成熟展開收網。警方先派員駕駛轎車駛入民宿，佯裝遊客向正在廚房準備晚餐的業者詢問住宿，藉此探查地形與動靜，同行的林男察覺異狀，企圖衝入廚房通報在門外等候的徐漢，但大批警力及車輛隨即湧上包圍現場。

警方迅速在廚房門口將接應的林男壓制，徐漢見大勢已去，並未做出激烈反抗，主動趴地配合搜身，過程中，徐漢僅低聲向警方表示自己患有心臟疾病，請求執法時勿過度施力，警方隨後查扣現場行李等證物，並將兩人逮捕歸案。

徐漢從高雄住處多次轉車，先在屏東剪斷電子腳環後，又在接應的林男協助下，逃往台東山區躲藏。記者巫鴻瑋／翻攝
徐漢從高雄住處多次轉車，先在屏東剪斷電子腳環後，又在接應的林男協助下，逃往台東山區躲藏。記者巫鴻瑋／翻攝

徐漢 通緝 電子腳鐐

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