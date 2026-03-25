中油最貪執行長徐漢企圖「坐桶子」出境 疑有大咖幕後藏鏡人助逃

有「最貪執行長」之稱的中油煉製事業部前執行長徐漢，棄保潛逃數天後，昨天傍晚於台東一處農舍落網，昨深夜與協助他逃亡藏匿的共犯林姓男子一同被警方帶回高雄，徐漢今晨被依棄保潛逃等罪嫌聲押，林男則被依藏匿人犯罪嫌偵辦，仍在警局接受警詢。

中油前煉製事業部執行長徐漢被控貪汙，辦公室搜出2710萬元現金，徐被法院裁定交保後以電子腳鐐監控，卻於宣判前4天剪斷腳鐐逃逸，徐漢前天仍被依貪汙罪重判25年、褫奪公權9年，並於昨天在台東縣一處農舍落網，警方也同時逮捕在場協助他逃亡的林姓男子。

林男供稱，他是接獲委託，指示要暫時尋找住所給徐漢落腳，因此選定台東縣太麻里鄉佳崙山區的一處民宿。警方懷疑幕後疑似有大咖協助徐漢逃亡，已擴大偵辦追查「藏鏡人」。

據了解，徐漢疑似原本打算在屏東海岸「坐桶子」偷渡逃亡出境，但因計畫倉促，無法如期找到合適的對接船家，導致出逃海外計畫受阻，但他仍試圖在逃亡途中製造斷點，研判他可能是想暫時躲在鄉下避風頭，待檢警追查鬆懈，再伺機出逃，沒想到僅僅逃亡5天就被逮。

警方今天凌晨將徐漢移送橋頭地檢署，徐漢經檢方複訊後，今晨3時許認徐漢涉犯棄保潛逃、毀損公物等罪嫌重大且有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，不過林姓共犯是受誰指使、協助逃亡計畫為何，仍在警局接受警詢。

橋頭地院表示，已接到檢方聲請羈押徐漢，今天上午將召開羈押訊問庭，但因徐漢聘請辯護律師要接見徐漢，因此法官尚無法確定開羈押訊問庭的時間。