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17歲開跑車、19歲置產、日贏1億…林秉文「敢贏不敢輸」 曾自曝致富手法

聯合新聞網／ 綜合報導

「百億賭王」<a href='/search/tagging/2/林秉文' rel='林秉文' data-rel='/2/194341' class='tag'><strong>林秉文</strong></a>因八八會館案棄保潛逃，23日傳出在柬埔寨遭槍殺。圖／聯合報資料照片
「百億賭王」林秉文因八八會館案棄保潛逃，23日傳出在柬埔寨遭槍殺。圖／聯合報資料照片

新北市蘆洲角頭出身、綽號「鱸鰻」、「百億賭王」的林秉文，3月23日於柬埔寨西港遭槍擊身亡。據了解，他當時在當地遭人埋伏，槍手近距離開火，身中29槍，其中5槍集中在頭部，顯示兇手「一定要他死」的企圖強烈，警方初步研判為預謀性行動。

從賭場邊緣起步 少年累積第一桶金

林秉文的發跡，始於台北街頭的賭局現場。他曾接受網紅超哥專訪，在節目《超派人生》中自述16歲即進入社會，在龍江路榮星花園一帶，許多計程車司機常聚集賭「士九」，他負責幫忙結算輸贏的「抽水」工作，從中抽取固定比例費用。

他提到，當時每天僅需工作數小時，日薪即可達新台幣1萬元以上。在這樣的條件下，他17歲即擁有跑車代步，19歲就在新北市蘆洲購置房產。對多數人而言仍在求學或摸索方向的年紀，他已經完成資產的初步累積，也逐步從旁觀者，走向牌桌中央。

高額賭局操作累積資金 曾稱單日贏進1億元

他在訪談中表示，一般賭客多為「敢輸不敢贏」，輸錢時持續加碼想翻本，贏錢時反而「見好就收」；而他則是反其道而行「敢贏不敢輸」，設定明確界線，每日虧損上限控制在約新台幣1000萬元，一旦達標即停止下注，轉身離開，但若處於獲利狀態，則持續加碼繼續賭。

在這樣的模式下，他曾創下單日贏得約新台幣1億元的紀錄。隨著下注規模逐漸擴大，敢跟他對賭的對象漸漸減少，使其逐漸轉往更高資金規模的市場發展。

轉戰澳門設場 擴展跨境博弈版圖

在台灣累積資金與經驗後，林秉文將發展重心轉往海外市場。他於2011年間與友人集資約2億港幣，在澳門設立賭場據點，正式進入跨境博弈產業。

初期經營並不順利，曾出現約1.2億港幣虧損，但隨後調整策略，改為自行開發客源，吸引中國地區賭客進場。營運模式改變後，資金流入增加，曾出現單月獲利約5億港幣的盛況。

在長期經營過程中，他也累積大量賭客欠款，金額約達新台幣1000億元，但實際可回收比例有限。隨著版圖擴大，其活動範圍橫跨台灣、澳門與東南亞地區，形成以跨境博弈與資金流動為主的經營模式。

林秉文因涉及地下匯兌與洗錢案件，先前已遭通緝並長期滯留海外，近年多在東南亞活動。西港近年因博弈產業與資金流動頻繁，此次槍擊事件發生後，引發各界關注，相關案情仍待進一步釐清。

林秉文 東南亞

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