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【重磅快評】柬埔寨暗夜29槍 斃了林秉文也毀了司法威信

聯合報／ 主筆室

與眾多知名人士多有牽扯的「百億賭王」林秉文，因棄保潛逃遭通緝，前天傳出暗夜在柬埔寨遭凶手連開廿九槍身亡。林秉文生前樹敵頗多、行事又高調，遭槍擊或事出有因；但拋不開的一個原因卻是，司法顯然對他太過「低調」，未能在台灣有效「看」住他，也導致他落得客死異鄉的境遇。

PGTalk第三方支付負責人、具新北市天道盟角頭背景的林秉文，是因涉嫌協助「八八會館」負責人郭哲敏洗錢數千萬元，被檢方依幫助洗錢罪起訴；不僅涉案金額龐大，還有著「百億賭王」的稱號。媒體報導，當年檢方偵辦林秉文時，檢方開出三百萬保釋金，他不到十五分鐘就把錢給湊齊；新北地院開庭審理時，他又多次以生病不適、出國等理由請假遲未到庭，終於前年十二月被法院發布通緝。

再翻看林秉文的相關「背景」，他早在二〇〇八年即涉及職棒假球案，當時他就是最大地下組頭之一；假球案出獄後，又以企業家身分前往澳門成立「金星集團」，結識澳門賭場大亨並參與豪賭；幾年前，還曾高調出面舉行記者會，表示要幫好友澎恰恰出面與債主們協商債務。不久後，便因涉嫌幫郭哲敏洗錢再度觸法，最終逃亡海外。

從上可知，檢警乃至法院，必然知悉林秉文無論經歷、背景或「海內外關係」，均遠非一般市井小民所能企及，卻並未予以聲押，幾度未出庭更已潛藏貓膩，終至被法院發布通緝。或許單從表面程序上來看並無太大問題，但看在小老百姓眼裡，卻總覺得有些怪怪的。

例如相較去年檢方偵辦所謂偽造連署書案，動輒羈押在野黨黨工，兩相對照，凸顯司法對偽造連署書案像是「大砲打小鳥」，對林秉文則恰似「鞭炮對賭王」。

再對照中油前執行長徐漢涉貪二千七百萬餘元、在宣判前夕剪斷電子腳鐐棄保潛逃案就顯得更加清晰：林秉文涉案金額更大，交保金卻比徐漢還少，棄保逃亡的管道與可能更遠高於徐漢。但林秉文不要說戴電子腳鐐，甚至連境管都沒有；徐漢潛逃後至今銷聲匿跡，林秉文離境後卻是高調發文挑釁在野黨立委。

司法的威信，從來重點都不在於上位者的司法口號改革喊得多響，或是又修了什麼法來「助威」，而在於法律的執行層面能否如商鞅變法「徙木立信」般，無論權貴或小民一律公平適用。但看近年如國寶集團前總裁朱國榮、三聯集團董座徐少東、慶富造船少東陳偉志等棄保名單，如今再添徐漢，那個不是對司法最深的嘲諷。

林秉文案幕後是否另有隱情？或與其相關的案情與人物，是否真可就此從從容容脫身？司法若真以被告死亡、諭知「不受理」交差了事，那威信勢將進一步沉淪。畢竟，林秉文在柬埔寨遭槍擊身亡，這廿九槍雖是打在他身上，何嘗不是對準台灣司法顏面的一次重火力掃射。

「百億賭王」林秉文因八八會館案棄保潛逃，昨傳出在柬埔寨遭槍殺，歹徒作案動機，警方正全力了解。圖／聯合報資料照片
「百億賭王」林秉文因八八會館案棄保潛逃，昨傳出在柬埔寨遭槍殺，歹徒作案動機，警方正全力了解。圖／聯合報資料照片

林秉文 電子腳鐐 天道盟 柬埔寨

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