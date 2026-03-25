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中油最貪執行長徐漢破壞腳環逃亡 遭依棄保潛逃罪嫌聲押

聯合報／ 記者巫鴻瑋張議晨／高雄即時報導

有「最貪執行長」之稱的中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪近3千萬元，上周19日於宣判前夕破壞電子腳鐐棄保潛逃，檢警昨天傍晚在台東縣金峰鄉與太麻里鄉交界一處農舍民宿將其緝捕歸案，橋頭地檢署複訊後，認徐漢涉犯棄保潛逃、毀損公物等罪嫌重大且有逃亡之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。

徐漢因涉收賄近3千萬元，遭羈押逾一年後，去年6月獲橋頭地院裁定500萬元交保，並限制出境、出海，須配戴電子腳鐐且定時報到。然而，徐漢卻在宣判前夕，19日在屏東萬巒破壞電子腳環潛逃，橋頭地方法院隨即發布通緝並裁定沒收保證金。

檢警追查，發現徐漢19日上午自左營高鐵站搭乘台鐵前往屏東潮州站，再搭乘計程車載往萬巒鄉一帶躲藏，隨後於當天下午1時55分剪斷電子腳鐐，橋院接獲訊號異常通報，雖在5分鐘內立即聯繫警方找人，但警方趕抵訊號消失點時，徐漢早已失去蹤影。

辦案人員循線尋獲當時載運徐漢的計程車司機，查出徐漢逃亡當天除隨身行李外，還特意攜帶了4個便當，徐破壞監控設備後，由另一名遭通緝的林姓友人接應，一路逃往台東縣金峰鄉與太麻里鄉交界的一處休閒農莊藏匿。

警方昨天傍晚循線將徐漢逮捕，隨即押解回高雄歸案，另就其棄保潛逃及毀壞公物部分移送檢方偵辦。橋頭地檢署今天凌晨3時許完成偵訊，以涉案情節重大且有逃亡之虞向法院聲請羈押禁見。

徐漢剪斷電子腳環逃亡多天，昨深夜被警方帶回高雄逮補歸案，今晨被檢方依棄保潛逃等罪嫌聲押。記者劉學聖／攝影
徐漢剪斷電子腳環逃亡多天，昨深夜被警方帶回高雄逮補歸案，今晨被檢方依棄保潛逃等罪嫌聲押。記者劉學聖／攝影

棄保潛逃 徐漢 民宿 台東

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