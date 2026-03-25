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最後藏身地曝光！徐漢躲金針山祕境民宿 警逮人

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

中油前高層徐漢遭通緝後行蹤成謎，最終藏匿於台東山區仍難逃法網。警方掌握線報後，於昨傍晚在金針山一處偏僻民宿成功將其逮捕，全程未發生激烈衝突。

據了解，徐漢約在3、4天前入住該民宿，由一名年約30多歲、自稱司機的男子陪同。該名男子過去曾入住，與民宿業者熟識，因此此次並未依規定登記身份證件，兩人同住一間設有兩張大床的房型。

知情人士指出，該民宿位置相當隱密，位於金針山山腰偏僻小路內，從主幹道上山後仍須再轉入泥濘狹窄的下切道路，一般遊客多半望而卻步，平時幾乎無人經過。

民宿業者表示，兩人入住期間全程戴著口罩，行徑略顯低調，但因未留意新聞，並未察覺其為通緝對象。期間兩人幾乎未曾下山，僅在山區散步、滑手機，生活單純，偶爾還會請業者代購簡單蔬菜與水果。業者也提到，徐漢似乎對園藝頗有研究，還曾熱心分享種植與造景的經驗。

警方行動發生於傍晚時分，當時民宿業者正在廚房準備晚餐，徐漢則在門外等候。此時一輛轎車駛入，一名男子先行下車詢問住宿事宜，疑為警方佯裝探查。同行司機察覺異狀，立即衝入廚房欲通知徐漢，未料緊接著數輛警車迅速包圍現場。

警方當場壓制該名司機於廚房門口，徐漢則未作反抗，主動配合趴地接受搜身。過程中僅低聲表示自己患有心臟疾病，希望警方不要過度施力。

整起行動迅速平穩，警方隨後將兩人帶回偵辦，並將現場行李一併帶走。民宿業者則配合警方製作筆錄，直至晚間近10時才返回整理房務。現場僅留下部分未清洗衣物、帽子及礦泉水等物品。

警方表示，後續將持續釐清相關案情及協助藏匿者責任，全案依法偵辦中。

中油前高層徐漢藏身民宿所穿的衣物。圖／讀者提供
中油前高層徐漢藏身民宿所穿的衣物。圖／讀者提供

中油前高層徐漢遭通緝後行蹤成謎，最終藏匿於台東山區仍難逃法網。圖／讀者提供
中油前高層徐漢遭通緝後行蹤成謎，最終藏匿於台東山區仍難逃法網。圖／讀者提供

民宿 廚房 徐漢

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