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新聞眼／重犯頻棄保潛逃 嘲弄司法機制

聯合報／ 本報記者張議晨

中油「最貪執行長」<a href='/search/tagging/2/徐漢' rel='徐漢' data-rel='/2/249862' class='tag'><strong>徐漢</strong></a>剪斷電子腳環逃亡多天後，昨天傍晚在台東一處農舍遭逮，被警方押回高雄。記者劉學聖／攝影 劉學聖
中油「最貪執行長」徐漢剪斷電子腳環逃亡多天後，昨天傍晚在台東一處農舍遭逮，被警方押回高雄。記者劉學聖／攝影 劉學聖

中油前執行長徐漢涉貪二千七百萬餘元，卻在宣判前夕剪斷電子腳鐐棄保潛逃；百億賭王林秉文，也棄保潛逃柬埔寨，兩起逃亡案件，一個剪斷腳鐐，一個魂斷異鄉，共通點都是嘲弄台灣的司法防逃機制。

法院審酌羈押與否，固然須兼顧人身自由與防逃風險，因而設有交保、限制住居、科技監控等替代手段。然而，面對洗錢、貪污等重罪，現行的「比例原則」卻顯得模糊不清。

徐漢涉貪二千七百萬餘元，交保金僅五百萬元；林秉文牽涉近億元洗錢金流，僅以三百萬元交保。相較於徐漢尚有科技監控，林秉文連基本境管都沒有，大搖大擺離境後還能發文挑釁，重重打了司法一記響亮耳光。

細數近年重刑犯棄保清單，如國寶集團前總裁朱國榮、「鮑魚達人」鍾文智、三聯集團董座徐少東、慶富造船少東陳偉志。他們有的銷聲匿跡，有的如徐少東、林秉文高調於社群發文，每句話、每張照片，都宛如在嘲笑台灣司法「你抓不到我」。

百億賭王身中多槍終結逃亡，司法最終只能在判決書中換得幾句「不受理判決」，但攸關被害人的司法正義在哪裡？不是簡單被告死亡就能帶過，當制度無法確保審判進行，受損的不只是司法威信，更是整體社會對法治的期待。

鍾文智 朱國榮 陳偉志 林秉文 棄保潛逃 電子腳鐐 徐漢

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