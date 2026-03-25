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黑道客死異鄉 竹聯、四海幫主都有

聯合報／ 記者廖炳棋張宏業／台北報導

台灣通緝犯在異鄉遭追殺或暗殺身亡的案例，多與毒品、債務、幫派利益糾紛有關，常涉及跨國黑幫恩怨或買凶報復；過去最有名的例子，就是四海幫幫主劉偉民，一九八七年在日本新宿遭要犯楊雙伍槍殺，震驚台灣社會各界。

此外，竹聯幫精神領袖陳啟禮一九九六年因治平專案掃黑逃亡，後來發布通緝，他長期流亡柬埔寨，晚年罹患胰臟癌，二○○七年病逝於香港，享壽六十六歲。陳啟禮生前希望落葉歸根，最終未能如願，儘管不是亡於仇殺，但也是黑幫大老客死異鄉的知名事件。

林姓資深警官指出，國人在海外衝突案件時有所聞，但若限定是台灣通緝犯身分，在海外遭殺害的案例，整體來說並不常見，大多數台灣外逃通緝犯，不是在異鄉逝去，就是被國際合作緝捕遣返，有些通緝犯因為身染重病，自感時日無多投案回台。

過去海外通緝犯遭人殺害的知名案例，包括時任四海幫主劉偉民，他為躲避「一清專案」，潛逃日本東京新宿的歌舞伎町，與山口組合夥開設地下賭場；一九八七年，當時也潛逃日本的台灣十大槍擊要犯楊雙伍，與劉偉民因賭場利益爆發衝突，雙方無法協調下，楊雙伍在新宿槍殺劉偉民及其保鏢後逃亡，震驚日本警視廳與台灣社會。

近期還有二○二四年，綽號「少爺」的台灣毒品重大通緝犯石茂強，在泰國曼谷遭行刑式槍決。四十四歲的石茂強，年輕時就涉入桃園地區毒品與暴力犯罪，在台灣背負槍砲、強盜、毒品等六條通緝罪名。

二○二三年底，石茂強疑搭船偷渡至泰國，他在泰國又介入毒品生意，與台灣籍毒販王紘騰，因大麻店利益分配、不合爆發衝突，引發王男殺機。

兩人相約在曼谷一間出租公寓見面，再次因故爆發爭執，期間石茂強雖有求饒，但王紘騰卻近距離朝石茂強太陽穴開槍，石茂強雖倒地但仍有掙扎，王紘騰又朝其頭部補槍，隨後棄屍廢棄餐廳，王紘騰作案後逃往柬埔寨，目前被台灣通緝。

林秉文棄保潛卻於柬埔寨西港遭槍殺，外傳林秉文在外欠債至少廿億元，懷疑可能是遭人買凶或仇殺。

柬埔寨 日本 四海幫

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黑道客死異鄉 竹聯、四海幫主都有

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