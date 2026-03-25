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林秉文幫澎恰恰喬債 潛逃囂張嗆立委

聯合報／ 蔣永佑王宏舜張宏業／連線報導

「百億賭王」林秉文涉入「八八會館」負責人郭哲敏洗錢案遭訴，新北地院審理期間棄保潛逃，昨天在柬埔寨遭槍殺，結束傳奇一生，這位地下博弈賭王，曾出面替老牌藝人澎恰恰協調債務，甚至在棄保潛逃後，還跟立委隔空嗆聲，狂妄行徑遭批視司法如無物。

郭哲敏昨天因案被提解至台灣高等法院開庭，當媒體詢問是否知道林秉文為何遇害？以及是否待在台灣比較安全？郭男沒任何回應。

林秉文是PGTalk第三方支付負責人，曾與郭哲敏心腹李國展共謀，透過PGTalk洗錢數千萬元，被檢方依幫助洗錢罪起訴，林秉文雖號稱「百億賭王」，但卻經常哭窮，當年檢方偵辦他時，他說沒有三百萬保金，檢方未採信，詎料不到十五分鐘就把保金湊齊。

新北地院開庭審理時，林秉文多次以生病不適、出國等理由請假遲未到庭，主要原因不是怕判刑，而是台灣有太多冤親債主找他要錢，前年十二月被法院發布通緝。

警方調閱入出境紀錄，發現他當年二月先出境至美國，短暫停留後轉往東南亞。根據情資，林男多在柬埔寨、越南、寮國一帶活動，並於柬國經營網路博弈及實體賭場，頻繁往返於東南亞各國。

二○二五年林秉文在臉書發文，表示自己不是因司法逃亡，而是需要時間處理事情，立委徐巧芯稱他就是棄保潛逃，他為此隔空反嗆，自己交友從不分藍綠，若藍白抹黑他只跟綠營接觸，不惜魚死網破，行徑囂張。

林秉文出身三蘆天道盟角頭，最早登上媒體版面，是二○○八年職棒米迪亞暴龍隊假球案，當時他就是最大地下組頭之一，期間疑因打假球詐賭，害股東虧錢，一度被美鷹會上門興師問罪，林秉文當時嚇得立正站好，後來姿態放軟才免於被修理。假球案出獄後，林秉文轉以企業家身分前往澳門成立「金星集團」，結識澳門賭場大亨洗米華（周焯華），成功拿下成「VIP廳主」，因一夜輸贏可達四十億元，被外界稱為「百億賭王」。

二○二一年，林秉文為力挺好友澎恰恰，開記者會表示要幫澎喬債，願意代為出面與債主們協商債務，並霸氣表示有問題願一肩扛下，不久便因八八會館案逃亡海外。

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