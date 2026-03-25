「百億賭王」林秉文身中29槍命喪柬埔寨

「百億賭王」林秉文因八八會館案棄保潛逃，昨傳出在柬埔寨遭槍殺，歹徒作案動機，警方正全力了解。本報資料照片

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文涉助「八八會館」負責人郭哲敏洗錢被起訴，棄保潛逃遭通緝，昨天傳出廿三日在柬埔寨遭人持槍當街掃射身亡，震撼黑白兩道；刑事局透過管道查證屬實，不排除是當地博弈利益糾紛引起。

據柬中時報報導，柬埔寨警官證實，林秉文前晚於柬國西哈努克市一號區一處偏僻路段，在路上遭槍擊身亡，凶嫌三至四人，抵達現場即對林男掃射，犯後逃離；林男近期頻繁出入新濠鋒賭場，警方調閱監視器發現，案發前數日林男曾被一輛黑色汽車跟蹤，警方調查中，展開追捕。

據了解，林秉文是在住家附近遛狗時遭人埋伏狙殺，當地黑幫消息指稱，林秉文身中廿九槍，有多槍直接命中頭部，其他廿多槍打在身體各處，顯示殺手殺意堅定，柬國警方研判槍手至少三人，目前已鎖定兩人。

消息指出，林秉文平日都會帶三名保鑣護身，但廿三日晚間出門時身邊卻沒保鑣，相當奇怪，是否被內鬼出賣，諸多疑點成謎。

消息指稱，綽號「鱸鰻」的林秉文有三大死敵，其中兩掛是台北、高雄兄弟，另一路人馬則為大陸籍人士，恩怨與龐大金錢糾紛、江湖眉角有關，行事作風向來高調的林秉文，是否招惹其中一組人馬引發殺機，是黑白兩道亟欲了解的內情。

林秉文棄保潛逃，傳聞主因與越南峴港「假賭廳」事件有關，他以話術向不少黑幫集資上億元承包賭廳，保證有利可圖，但事實上他只是俗稱線頭的帶咖者，沒能力包廳，東窗事發後，無法退還股款，一度被黑道擄走，後來經大老出面「交保」才放人。

林秉文礙兄弟逼債壓力，選擇遠走海外避風頭，他去年一月在臉書貼文留言，強調「回去的時間是我自己來訂的」，連法務部長鄭銘謙都說，「歡迎他自己來投案」，引軒然大波。林審判中死亡，法院將不受理判決。

刑事局透過管道查證，林秉文前晚十時許在柬埔寨西港步行時遭槍擊身亡，尚在了解案發過程、犯嫌身分等。刑事局表示，相關案情細節，柬國警方指尚待調查，外交部駐越南胡志明市辦事處與刑事局駐越南胡志明市聯絡官共同協助家屬處理後續事宜。

警方分析，台灣與柬埔寨、寮國欠缺官方外交管道，刑事局也未派駐聯絡官，由駐越南胡志明聯絡官、駐越南河內市聯絡官，分別兼轄有關柬國、寮國事務，僅能透過駐東南亞相關國家聯絡官私下洽詢情資，請求協緝難獲成果，礙於林秉文有柬國護照，協緝難度增加。

熟悉涉外事務警官說，柬埔寨詐騙園區、博弈產業蓬勃，也有毒品製造與運輸，利益龐大，不過近年未有社會矚目逃犯遭殺害案件；另曾有國人在海外製造死亡假象詐領保險金，也傳聞有逃犯詐死以逃避查緝或仇家。