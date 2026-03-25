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「中油最貪執行長」徐漢台東落網 逃亡6天賠掉500萬元

聯合報／ 記者巫鴻瑋張議晨林保光／連線報導

<a href='/search/tagging/2/中油' rel='中油' data-rel='/2/104870' class='tag'><strong>中油</strong></a>煉製事業部前執行長徐漢（中）被控貪汙，法院裁定交保後剪斷電子腳環逃逸，昨下午專案小組在<a href='/search/tagging/2/台東' rel='台東' data-rel='/2/116253' class='tag'><strong>台東</strong></a>逮到徐漢，晚間帶回楠梓分局偵訊。記者劉學聖／攝影
中油煉製事業部前執行長徐漢（中）被控貪汙，法院裁定交保後剪斷電子腳環逃逸，昨下午專案小組在台東逮到徐漢，晚間帶回楠梓分局偵訊。記者劉學聖／攝影

中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉透過多件採購案收賄千萬元，六天前傳出南下屏東，剪斷電子腳環潛逃，檢警循線發現，他一路逃往東部，昨埋伏於台東縣太麻里鄉大王村一處農舍成功逮人，現場另有疑協助逃亡的林姓男子，漏夜將兩人帶回高雄，依棄保潛逃罪、毀損公物罪嫌偵辦。

據調查，徐漢於十九日搭車南下到屏東潮州鎮，購買四個便當後，又被載到萬巒鄉一帶，當天下午一時許剪斷電子腳環，再由一輛白色轎車沿台一線往台東方向，至台東太麻里、金峰鄉交界處就未再離去，似乎等候其他人接應。

被譏諷為「最貪執行長」徐漢，遭控任職中油期間，利用執行長對標案採購及人事權，透過白手套、下屬向廠商索賄，在十一件採購案中收賄一千六百多萬元，另有四百多萬元無法交代清楚來源。

全案二○二二年春節前發動搜索，當時訊後遭到收押，二○二二年五月全案起訴，移審後裁定續押，然徐始終否認所有被訴犯行，以出國參加兒子婚禮為由，請求不予延長限制出境、出海，但均遭法院駁回，在收押四九八天後，以五百萬元交保。

橋頭地院先前要求徐漢等四名被告須於廿三日到庭聽判，但十九日接獲接獲科技設備監控中心通報，徐電子腳環已遭破壞，隨即通知警方，但員警趕抵訊號消失點時人已消失無蹤，且失聯位置並無監視器，明顯刻意製造斷點，專案小組擴大調閱周邊監視器、逐一清查，鎖定一輛白色轎車，循線掌握逃至台東。

高市楠梓警分局、高市刑大及台東縣刑大人員鎖定徐漢藏身點後，昨晚六時許前往埋伏，當時一名男子正好走出農舍，辦案人員比對確認該人就是徐漢，隨即一擁而上將他逮捕，屋內林姓男子疑似協助徐漢躲藏，警方一併帶回偵辦。

橋頭地院廿三日照原訂庭期開庭，依貪汙罪重判徐漢廿五年徒刑、褫奪公權九年。橋院表示，待徐漢解送至法院並確認身分無誤後，依法撤銷通緝，五百萬元保釋金則裁定沒收，不會因他被緝獲而發還。

台東 中油

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