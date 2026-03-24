影／中油前執行長徐漢落網 四天前剪電子腳鐐逃逸台東

「百億賭王」PGTalk負責人 因洗錢案被起訴，放棄300萬元保釋金潛逃被發布通緝，傳出在柬埔寨遭槍殺，刑事局透過管道查證屬實，正在了解案情。據柬中時報報導，林昨晚在偏僻路段遭3至4人掃射身亡。羈押中、被控經營線上博弈的「88會館」負責人郭哲敏今至台灣高等法院開庭，被媒體詢問是否知道林為何遇害？他未回答。

2026-03-24 14:40