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彰化削臉挖眼虐殺案 高大成：一般與感情糾紛有關

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中湯姓男子在彰化縣員林市百果山被虐殺身亡，他的臉皮幾乎被削掉，雙眼眼珠也掉落，死狀甚慘。檢警調查後傳出該案不只與毒品有關，而是黃男認為自己被湯男欺負，舅舅張男出面討公道，卻成血腥暴力虐殺案，但仍有疑點待釐清。法醫高大成今天分析，凶殺案毀屍割臉，八九不離十與感情糾紛有關。

高大成說，32歲死者的被虐殺後，臉部猶如骷髏頭，心臟也遭刺穿，死狀甚慘。而凶殺案割臉、乳房或生殖器，大多有感情糾紛。會傷害臉部、毀容，8、9成與感情有關，如果傷害生殖器則是一定有感情糾紛，不只是毒品的問題。

他說，如果是活著被虐待致死，罪責高，如果死後虐屍則是毀壞屍體，兩者刑期差很多。如何判定，高大成認為，可從出血量推斷，生前被虐，出血多，而且虐待時還會掙扎、扭動，刀痕傷勢也會不平整。

對於民間謠傳，死者被挖去雙眼是擔心死後的靈魂來報復，高大成並不認定，並說「活人都不怕了還怕死人嗎？」死者死狀悽慘，應該是討厭死者，或大死者在過程可能有頂嘴、瞪人等行為，凶手會越看越討厭，而將他的眼球挖出來。

法醫高大成今天分析，凶殺案毀屍割臉，八九不離十與感情糾紛有關。記者黃寅／攝影
法醫高大成今天分析，凶殺案毀屍割臉，八九不離十與感情糾紛有關。記者黃寅／攝影

毒品 高大成 彰化

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