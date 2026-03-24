「最貪執行長」徐漢落網 橋院：500萬保金沒收

有「最貪執行長」之稱的中油煉製事業部前執行長徐漢，棄保潛逃數天後，今天傍晚於台東一處農舍落網。針對徐漢歸案，橋頭地方法院嚴正表示，徐漢具保人先前繳交的500萬元保證金，業經法院裁定沒收，不會因徐漢遭緝獲而發還，待徐漢解送至法院並確認身分無誤後，才會依法撤銷通緝。

橋頭地院指出，撤銷通緝後是否對徐漢進行其他處置，必須先視檢方處理結果，後續再由合議庭依法審酌。

徐漢因涉貪汙案，檢警曾在他辦公室搜出高達2710萬元現金，原獲法院裁定交保並配戴電子腳鐐監控，未料徐漢竟在宣判前4天破壞腳鐐棄保潛逃，橋頭地院昨天仍照常宣判，依貪汙罪重判其25年有期徒刑、褫奪公權9年。

據了解，徐漢潛逃計畫縝密，逃亡當天先搭車南下屏東潮州，在街上購買4個便當後，由接應車輛載往萬巒鄉一帶躲藏，隨後於19日下午剪斷電子腳鐐，橋院接獲訊號異常通報雖立即聯繫警方，但警方趕抵訊號消失點時，徐漢早已失去蹤影。

專案小組研判，徐漢刻意挑選人車罕至、無監視器的地點製造斷點。警方透過擴大調閱周邊監視器，逐一過濾清查可疑車輛，最終鎖定一輛出現在斷點的接應車，一路追蹤其逃亡路線至台東。

今天下午6時許，高雄警方遠赴台東金峰鄉與太麻里鄉交界處的度假山莊，順利將徐漢查緝到案，現場同時查獲一名協助逃亡的林姓共犯。目前警方正將人犯押解回高雄，後續將交由院檢進一步處置。