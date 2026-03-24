中油「最貪執行長」躲太麻里農舍5天等接應 外出「放風」被逮

中油前煉製事業部執行長徐漢被控貪汙，原定3月23日宣判，卻於19日中午剪斷電子腳鐐棄保潛逃，昨雖未到庭，仍被重判25年，褫奪公權9年。專案小組鍥而不捨，今下午鎖定徐和藏身台東太麻里鄉大王村某處農舍，見他傍晚外出「放風」，一擁而上將他制伏緝捕歸案。

檢警調查，徐漢於棄保潛逃當天，先自高雄左營站搭火車南下屏東潮州，在潮州街上購買4顆便當後，轉搭計程車往萬巒鄉前進，隨後於19日下午1時55許，剪斷電子腳鐐潛逃。橋院接獲腳鐐被破壞警告後，隨即通報警方，警方趕抵訊號消失點後，徐漢已消失無蹤。

據了解，徐漢失聯位置周邊雖無監視器，刻意製造斷點，但因該點人車罕至，專案小組便鎖定周邊有拍到車輛的監視器調閱，逐一清查、釐清後，鎖定一輛當天出現在訊號消失點的白色車輛，確認該車應為接應徐漢。

專案小組沿路調閱監視器，掌握徐漢坐上白色轎車後，沿台一線往南，經南迴公路往台東方向行駛，最後落腳台東太麻里大王村的一處農舍，疑似在此等候下一波接應。

高雄市楠梓警分局、高雄市刑大及台東縣刑大鎖定徐漢藏身點後，今傍晚6時許前往埋伏，當時徐漢正好離開農舍外出放風，專案小組比對後確認該名男子是徐漢，隨即一擁而上將他逮捕，當時屋內還有另名林姓男子，疑似協助徐漢躲藏，一併帶回偵辦。

徐漢目前正押解回楠梓警分局，因橋頭地院已沒入500萬元保釋金且發布通緝，並告發棄保潛逃罪，由橋檢檢察官嚴維德偵辦，警方預計詢問後移送橋檢複訊。

中油煉製事業部前執行長徐漢涉入多起弊案，遭重判25年刑期。圖／本報資料照