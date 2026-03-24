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逃亡多天抓到了！中油「最貪執行長」徐漢在台東落網

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逃亡多天躺度假山莊享受 中油「最貪執行長」狼狽落網

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

涉貪近3千萬、有「最貪執行長」之稱的中油煉製事業部前執行長徐漢，今天傍晚在台東縣金峰鄉與太麻里鄉交界的一處度假山莊落網，落網時甚至當場查獲現場有一名林姓共犯協助他逃亡，高雄警方遠赴台東逮人，目前正將人犯押解回高雄。

中油前煉製事業部執行長徐漢被控貪汙，辦公室搜出2710萬元現金，徐被法院裁定交保後以電子腳鐐監控，卻於昨宣判前4天剪斷腳鐐逃逸，徐漢昨天仍被依貪汙罪重判25年、褫奪公權9年。

今天下午6時許，專案小組鎖定徐漢下落，於台東金峰鄉、太麻里鄉交界處一處度假山莊逮到徐漢，一旁還有一名林姓男子身分。

據了解，徐漢於棄保潛逃當天，先搭車南下屏東潮州，在潮州街上購買4顆便當後，由一輛轎車接應往萬巒鄉一帶躲藏，隨後於19日下午剪斷電子腳鐐潛逃，橋院接獲腳鐐被破壞警告後，隨即通報警方，警方趕抵訊號消失點後，徐漢已消失無蹤。

徐漢失聯位置周邊雖無監視器、刻意製造斷點，但因該點人車罕至，專案小組便鎖定周邊有拍到車輛的監視器調閱，逐一清查、釐清後，鎖定一輛當天出現在訊號消失點的車輛，確認該車應為接應徐漢，且沿路調閱監視器，掌握徐漢逃亡台東。

中油煉製事業部前執行長徐漢（右圖）涉收賄，當時辦公室被搜出2710萬元不明現金。圖／翻攝畫面
中油煉製事業部前執行長徐漢（右圖）涉收賄，當時辦公室被搜出2710萬元不明現金。圖／翻攝畫面

監視器 台東 電子腳鐐

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