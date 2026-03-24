獨／中油「最貪執行長」剪斷腳鐐潛逃、落網過程曝光

中油前煉製事業部執行長徐漢被控貪汙，辦公室搜出2710萬元現金，徐被法院裁定交保後以電子腳鐐監控，卻於昨宣判前4天剪斷腳鐐逃逸，徐漢最後被依貪汙罪重判25年，褫奪公權9年，今下午6時許專案小組鎖定徐漢下落，於台東金峰鄉、太麻里鄉交界處民宅逮到徐漢，一旁還有一名林姓男子身分待查證，徐漢預計稍晚解送橋頭地院歸案。

徐漢於棄保潛逃當天，先搭火車南下屏東潮州，在潮州街上購買4顆便當後，搭乘計程車往萬巒鄉一帶前進，隨後於19日下午1時55分許，剪斷電子腳鐐潛逃。

橋院接獲腳鐐被破壞警告後，隨即通報警方，警方趕抵訊號消失點後，徐漢已消失無蹤。

據了解，徐漢失聯位置周邊雖無監視器，刻意製造斷點，但因該點人車罕至，專案小組便鎖定周邊有拍到車輛的監視器調閱，逐一清查、釐清後，鎖定一輛當天出現在訊號消失點的車輛，確認該車應為接應徐漢，且沿路調閱監視器，掌握徐漢逃亡台東。

高雄市楠梓警分局、高雄市刑大及台東縣刑大鎖定徐漢藏身點後，今傍晚六時許發動攻堅，在金峰鄉、太麻里鄉交界處的某處農舍找到躲藏的徐漢，另逮捕與徐漢同住的林姓男子。

警方正清查林男身分，因徐漢已被橋頭地院發布通緝，預計晚間將接送歸案，未來恐服刑期滿才能重獲自由。