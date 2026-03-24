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逃亡多天抓到了！中油「最貪執行長」徐漢在台東落網

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逃亡多天抓到了！ 中油「最貪執行長」徐漢在台東落網

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

涉貪3千萬、有「最貪執行長」之稱的中油煉製事業部前執行長徐漢，本月19日宣判前夕破壞電子腳鐐棄保潛逃，橋頭地院昨天才剛重判其25年徒刑，法網恢恢，橋頭地檢署今天晚間證實，專案小組一路追蹤其逃亡軌跡，已於台東縣金峰鄉將徐漢查緝到案。

徐漢從中油基層做起，曾被譽為「油人楷模」，卻涉嫌在11件採購案中收賄，2022年檢廉發動搜索，在其辦公室查扣高達2710萬元的不明現金，創下貪瀆案現場查扣現金最高紀錄，徐遭羈押498天後，法院於去年中裁定500萬元交保，並命其佩戴電子腳鐐接受24小時科技監控。

未料，徐漢竟在本月19日一審宣判前4天，於屏東縣萬巒鄉破壞監控設備後人間蒸發，由於徐漢妻兒長年旅居紐西蘭且在當地置產，檢方高度懷疑其企圖利用南部海岸線偷渡出境，橋頭地檢署隨即指派主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德，指揮高雄市刑大、楠梓分局、台東縣警局及海巡署成立專案小組，布下天羅地網全面攔截。

橋頭地院昨天宣判，在徐漢缺席下，合議庭認定其利用職權向廠商索賄1686萬元，另有400多萬來源不明，重判有期徒刑25年、褫奪公權9年，並向檢方告發棄保潛逃罪，沒入500萬元保金。

專案小組未放棄追緝，今天稍早順利在台東縣金峰鄉將這名「最貪執行長」逮捕歸案。橋檢表示，全案目前已交由檢察官嚴維德接手偵辦，後續將進一步釐清徐漢的逃亡路線，以及是否有共犯協助藏匿或接應。

中油煉製事業部前執行長徐漢涉入多起弊案，遭重判25年刑期。圖／本報資料照
中油煉製事業部前執行長徐漢涉入多起弊案，遭重判25年刑期。圖／本報資料照

檢察官 紐西蘭 中油

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