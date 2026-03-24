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獨／「百億賭王」林秉文遭狙擊29槍身亡 死狀畫面曝光

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
「百億賭王」林秉文在柬埔寨遭狙擊29槍身亡，照片首度曝光。圖／讀者獨家授權聯合新聞網使用
「百億賭王」林秉文在柬埔寨遭狙擊29槍身亡，照片首度曝光。圖／讀者獨家授權聯合新聞網使用

「百億賭王」林秉文在在柬埔寨西港自家樓下，遭至少3名歹徒行刑式槍決，據當地黑幫傳聞，林秉文至少身中29槍身亡，光頭部就5槍，本報獨家取得林秉文遭擊斃照片，臉上疑似還有長條刀傷，死狀相當悽慘，對比昔日風光一時，令人不勝唏噓。

涉及「88會館」案的林秉文，今天遭狙擊身亡消息曝光後，有不少流言指稱懷疑是詐死，如今照片曝光，證實死訊為真。

據了解，柬國警方目前已逮捕2人，1名疑為台籍人士，另名則為大陸籍，而林秉文身前有3大死敵，懷疑作案動機疑與積欠龐大債務有關，當地警方正循線追查在逃槍手。

相息指出，林秉文23日出門遛狗時遭人埋伏槍擊，槍手至少有3人，林秉文平日都會帶3名保鑣護身，但案發當日出門時身邊卻沒保鑣，相當不合邏輯。由於殺手犯案手法與去年高雄市左營通緝犯羅天義，在住處附近遛狗，慘遭開16槍狙殺命案類似，警方已深入調查。

林秉文 遛狗 照片

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