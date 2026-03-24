員林百果山命案解剖確認死因 湯父現身未回應媒體

員林百果山發生命案，檢方下午前往彰化市立殯儀館進行解剖，確認湯男死因，湯父雖到場，不過面對媒體詢問不發一語，解剖結束後立即離開。

彰化員林百果山的產業道路日前發生命案，有民眾在百果山湖水路發現1名男子雙眼被挖出、臉部被割多刀，死狀悽慘，彰化縣警察局員林分局獲報，循線逮捕張男、黃男等4人，張男、黃男經檢方複訊後，台灣彰化地方檢察署檢察官認為2人涉嫌重大，且有串供滅證之虞，向台灣彰化地方法院聲請羈押獲准。

黃男家屬接受媒體電訪時說，黃男和湯男透過網路相約碰面，2人見面後，黃男卻遭到湯男餵食毒品，導致神智不清，加上2人有金錢糾紛，黃男心有不甘，才會找張男等人幫忙殺害湯男。

警方也發現，遭逮4人中，涉案吳男在民國105年，曾開車因逆向行駛，和騎機車的男子發生口角，吳男一氣之下開車衝撞對方，造成機車騎士摔車後撞上電線桿，顱內出血送醫不治，吳男也遭法院判處有期徒刑11年，直到今年才假釋出獄。

檢察官和法醫下午來到彰化市立殯儀館，針對死者湯男進行解剖確認死因，湯父也到場，不過面對媒體詢問死因及案情細節，湯父不發一語，殯葬業者則是拿黑雨傘護送湯父離開殯儀館。