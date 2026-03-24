桃園汽修廠藏幫派軍火庫 警掃蕩搜出10槍、數百子彈

桃園市楊梅區一處汽車修理廠暗藏幫派軍火庫，中壢分局去年接獲情資，與楊梅分局報請桃園地檢署指揮偵辦。歷經逾1年蒐證，警方本月前往搜索查獲改造衝鋒槍、霰彈槍及手槍等共10枝長、短槍械，並起出大量彈藥與防彈裝備，26歲李姓男子等5名嫌犯被逮移送檢方偵辦，其中李嫌經檢察官向法院聲押獲准。

中壢警分局指出，去年1月接獲情資，檢警最初鎖定該幫派陳姓要角追查，但追查過程中陳男卻於台61線快速道路發生車禍死亡，警方認為幫派軍火必然轉移由其他幫派分子掌管，另起爐灶布線追查，結果發現該幫派成員將槍械、防護裝備藏匿在2輛汽車內當作移動軍火庫，一旦幫派要動用槍械即開車載運軍火到場，最終鎖定該批軍火平常藏在楊梅區一家汽車修理廠內的廢棄車陣中。

檢警今年3月12日持搜索票執行查緝行動，大批員警荷槍實彈前往楊梅區該修車廠搜索，果然在車廠內的一輛廢棄箱型車及另輛轎車內搜到以多個黑色帆布袋分類分裝的槍枝，共查扣衝鋒槍2枝、霰彈槍3枝、手槍5枝及手槍半成品1枝，並查獲彈匣13個、子彈264顆、霰彈5顆、消音器、槍管、延伸器及填彈器等槍械零組件，據悉黑市價格粗估近千萬。

經刑事鑑識中心初步鑑定，其中10把長短槍都是模型槍改裝，具殺傷力火力強大，足以對社會治安造成重大威脅；警方另查獲防彈背心8件、盾牌2面及開山刀、西瓜刀等刀械，顯示該批物品具高度武裝性。桃園地檢署承辦檢察官與專案小組擴大追查，持拘票兵分多路，於3月17日陸續查緝5名犯嫌到案，犯嫌年紀平均20至30歲，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，槍枝來源仍在溯源。

內政部警政署署長張榮興日前在市警局局長廖恆裕陪同下，親自前往中壢分局慰勉專案小組同仁辛勞，對於掌握情資、縝密蒐證並成功查緝軍火庫的表現，表達肯定，亦感謝同仁全力以赴，展現警察團隊打擊暴力犯罪的決心與行動力。

警方今下午舉辦破案記者會，桃園市長張善政出席表示，本次查獲大量具殺傷力槍械及防彈裝備，不僅成功阻斷非法槍彈流入社會，更展現政府對於打擊組織犯罪、維護社會安全的堅定決心；市府將持續結合警政及相關機關力量，強化情報整合與跨域合作，從源頭遏止非法槍械流通，全面壓制幫派及暴力犯罪氣焰。

桃園市楊梅區一處汽車修理廠暗藏幫派兵火庫，警方查獲改造衝鋒槍、霰彈槍及手槍等共10枝長、短槍械，並起出大量彈藥與防彈裝備。圖／桃園市警察局提供

桃園市楊梅區一處汽車修理廠暗藏幫派兵火庫，警方查獲改造衝鋒槍、霰彈槍及手槍等共10枝長、短槍械，並起出大量彈藥與防彈裝備。記者周嘉茹／攝影

桃園市楊梅區一處汽車修理廠暗藏幫派兵火庫，警方查獲改造衝鋒槍、霰彈槍及手槍等共10枝長、短槍械，並起出大量彈藥與防彈裝備。記者周嘉茹／攝影

桃園市楊梅區一處汽車修理廠暗藏幫派兵火庫，警方查獲改造衝鋒槍、霰彈槍及手槍等共10枝長、短槍械，並起出大量彈藥與防彈裝備。記者周嘉茹／攝影

桃園市楊梅區一處汽車修理廠暗藏幫派兵火庫，警方查獲改造衝鋒槍、霰彈槍及手槍等共10枝長、短槍械，並起出大量彈藥與防彈裝備。記者周嘉茹／攝影