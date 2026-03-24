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天母美式餐廳店員勸架遭刀刺 莽男不滿「干他什麼事？」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

李姓男子日前在台北市士林區用餐時與友人爆口角，余姓店員介入勸阻，李男竟返家持刀，回到店內攻擊余男，余胸、手、腿受傷送醫，無生命危險，警方獲報介入旋即在李男住處外逮人，並在其家中起獲作案用刀具，詢後依殺人未遂罪嫌送辦。

警方調查，32歲李男3月21日中午與友人相約天母某美式餐廳用餐，席間雙方發生口角爭執，引來店員34歲余男調解勸說，未料家住附近的李男惱羞成怒，返家拿出一把菜刀，回到店內攻擊余男，致余男胸口、右小腿、左手指受撕裂傷，所幸送醫後無生命危險。

轄區警方獲報介入，旋即於下午3時許循線在李男住處外將其逮捕，並起獲作案用菜刀，詢後依殺人未遂罪嫌將其移送士林地檢署偵辦。

據悉，李男無業，稱持刀傷人主要是因為余男介入調解爭吵，讓他不滿「到底干你什麼事？」，受傷的余男事後則表示，他只是必要的提醒、勸說，整件事情莫名其妙。

轄區警方獲報介入，旋即於下午3時許循線在李男住處外將其逮捕，並起獲作案用菜刀。圖／警方提供
轄區警方獲報介入，旋即於下午3時許循線在李男住處外將其逮捕，並起獲作案用菜刀。圖／警方提供

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