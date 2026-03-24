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惡保母招式「五花八門」虐死剴剴 劉彩萱姊妹還上訴...高院延押訊問

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉長期凌虐1歲10個月男童「剴剴」，造成他全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終低血容性休克死亡，一、二審皆依成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪，分判劉氏姊妹無期徒刑、18年徒刑。因兩女羈押期限將屆，台灣高等法院今開訊問庭，並確定兩女上訴最高法院，檢察官建請續押。

劉彩萱2023年9月1日起全天照護剴剴，多次以不聽話為由，用繩索、布條綑綁四肢及頭部，將剴剴身體對折，用口罩、保麗龍遮蓋眼睛後，用膠帶將剴剴綁附在椅腳，更曾綑綁後塞進水桶，長時間讓剴剴裸體躺在地上、雙腳抬高跨在門上，不得變換姿勢。

劉彩萱、劉若琳重複使用爬滿蟑螂紙杯盛裝廚餘、絞碎燒焦物餵食剴剴，不幫剴剴穿衣，致剴剴營養不良、感染肺炎，同年12月23日晚間剴剴嘔吐、手腳冰冷，劉彩萱隔日送醫，剴剴仍因低血容性休克死亡。

高院指出，一審認定劉家姊妹有凌虐剴剴行為，事實與卷內事證相符，未違背論理法則及經驗法則，劉彩萱身為專業保母，應以愛心與耐心培養剴剴安全感及信任感，但見剴剴沒有家屬探視關懷，主管機關也未有效發揮監督功能，利用自身優勢權力支配關係，在剴剴尚無反抗能力、難以求援處境下，將剴剴視為宣洩情緒工具，3個月內反覆密集以非人道方式凌虐，方式「五花八門」。

劉彩萱甚至將凌虐剴剴照片傳送給劉若琳，彼此交換、評論凌虐心得，不時夾雜嘲弄、辱罵剴剴言語，從中獲得滿足。高院認為「以大欺小、恃強凌弱、以虐取樂」，無從以剴剴有分離焦慮、不當行為，作為合理化凌虐的藉口，劉彩萱宣稱「犯罪動機是惡性循環下失控所致」不可採信。

高院認為剴剴未滿兩歲，身體及心理上仍需依附於成年人，但他生前最後3個月在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，最終被剝奪生命權，年幼心靈的恐懼，不是一般成年人能承受，何況未滿2歲的幼兒。

高院認為一審已說明劉彩萱犯罪手段、所生損害較過往判決案件情形嚴重，雖劉彩萱有社會復歸可能性，可小幅度下修責任刑，仍無從撼動無期徒刑的責任刑上限，量刑未違反罪刑相當原則及平等原則，而劉若琳參與程度較劉彩萱低，量刑18年無不當，因此駁回檢察官和被告上訴。

因羈押期將屆，且劉彩萱、劉若琳選擇上訴，高院今開訊問庭，法官確認兩女已提上訴，檢察官認為羈押原因未消滅，建請繼續羈押。兩女對是否延長羈押沒有意見，本件候核辦。

保母劉彩萱（左）、劉若琳姊妹。記者王宏舜／攝影
保母劉彩萱（左）、劉若琳姊妹。記者王宏舜／攝影

無期徒刑 檢察官

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