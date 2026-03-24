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員林百果山削臉虐殺案…吳嫌曾撞死人判刑11年 今年初才出獄又犯案

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

台中湯姓男子在彰化縣員林市百果山被虐殺身亡案，主嫌吳男遭起底，竟不是首次殺人，吳男十年前曾因一起行車糾紛，故意駕車衝撞機車騎士，造成騎士摔車身亡，檢方以殺人罪起訴吳男，但法官以傷害致死罪判刑11年，吳男今年初才假釋出獄，沒想到又犯下駭人的削臉挖眼血案。

33歲湯男20日被路人發現陳屍在員林偏僻的百果山湖水路產業道路，臉皮被削得面目全非，眼珠也掉落，檢警循線逮捕張男（58歲）、吳男(49歲)與張的外甥黃男（31歲）、張妻吳女，張、吳2人已被檢方依殺人罪收押禁見，黃男、吳女各3萬元交保。

初步了解，黃男向舅舅張男告狀說，湯男給他毒品後，造成他身體不適，張男不滿湯男才認識外甥第一天就給他毒品，還「欺負」外甥，與友人吳男在山上痛打湯男，刀棍齊出，造成湯男胸口被刺傷，臉部也毀容身亡。

讓人訝異的是動手的吳男竟非首次「殺人」，根據吳男所涉案判決書指出，吳男在2016年間某日上午行經田尾鄉光復路郵局前因逆向行車，妨礙到黃姓機車騎士，黃男隨口罵了聲「幹」，吳男竟惱羞成怒，一路開車追黃男。

黃男騎到三豐路口時，吳男故意以轎車車身擦撞黃男機車左手手把，黃男再右轉要駛離時，吳男倒車轉向繼續追黃男，最後再以車身擦撞機車，機車摔落農田，黃男則彈撞電線桿後，造成顱骨及四肢骨折、顱內出血，傷重身亡。

當年檢方依殺人罪將吳男起訴，但法院審理時，法官以吳男和黃男並無深切仇怨，僅係遭辱罵後欲發洩心中怒火，認尚無致被害人於死之必要動機，且吳男在看到黃男飛出倒地後，即十分懊腦、慌張呼救，積極救助被害人，可見吳男僅係一時氣盛，意在教訓被害人，並無殺害被害人之故意，所以法官最後依傷害致死罪將吳男判刑11年。

只是吳男今年才剛假釋出獄，竟又犯下駭人的削臉虐殺案件，且吳男和張男對虐殺過程交代不清，至今兇刀未找到，讓案情陷入膠著。

湯姓男子陳屍在彰化縣員林市百果山，死狀甚慘，警方21日到吳嫌住處逮人，吳嫌還企圖逃跑。圖／警方提供
湯姓男子陳屍在彰化縣員林市百果山，死狀甚慘，警方21日到吳嫌住處逮人，吳嫌還企圖逃跑。圖／警方提供

被害人 行車糾紛 機車騎士

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