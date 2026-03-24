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彰化百果山削臉挖眼虐死案今解剖 家屬到場不發一言

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭／彰化即時報導

台中湯姓男子在彰化縣員林市百果山被虐殺身亡案，湯男臉皮幾乎被削掉，雙眼眼珠掉落，死狀甚慘，彰化檢方今天下午進行解剖，湯男家屬也到場，不過在禮儀社人員重重護衛下，不發一言。

33歲湯男20日被路人發現陳屍在員林偏僻的百果山湖水路產業道路，臉皮被削得面目全非，眼珠也掉落，檢警循線逮捕張男（58歲）、吳男（49歲）與張的外甥黃男（31歲）、張妻吳女，張、吳2人已被檢方依殺人罪收押禁見，黃男、吳女各3萬元交保。

據了解，黃男（31歲）在網路認識湯男後，施用湯男提供的海洛因後身體不適，而向舅舅張男（58歲）告狀，張男、吳男等人20日凌晨2點多即開車從台中將湯男押走，先到彰化埔心一帶市區繞，後就載到員林百果山山區教訓湯男。

張男妻子吳女說，丈夫因不滿湯男才認識外甥黃男第一天就給他毒品，還「欺負」外甥，氣得在山上痛打湯男。

張男和吳男打完湯男上車後就說失手打死湯男了，據了解，湯男胸口有刀刺傷，身上也有棍棒傷痕，但張、吳2人對於行兇過程交代不清，甚至推說不知湯男的臉為何這樣，且行兇兇刀也還未查獲。

彰化地檢署檢察官吳宗穎今天下午與法醫在彰化殯儀館進行解剖，以釐清案情，死者湯男家屬也到場，不過在禮儀社人員以黑傘重重包圍下，不發一言進入解剖室。

台中湯姓男子在彰化縣百果山被虐殺身亡案，彰化檢方今天下午進行解剖。記者劉明岩／攝影
台中湯姓男子在彰化縣百果山被虐殺身亡案，彰化檢方今天下午進行解剖。記者劉明岩／攝影

台中湯姓男子在彰化縣百果山被虐殺身亡案，彰化檢方今天下午進行解剖，湯男家屬也到場，不過在禮儀社人員以黑傘護衛下，不發一言進入解剖室。記者劉明岩／攝影
台中湯姓男子在彰化縣百果山被虐殺身亡案，彰化檢方今天下午進行解剖，湯男家屬也到場，不過在禮儀社人員以黑傘護衛下，不發一言進入解剖室。記者劉明岩／攝影

彰化地檢署檢察官吳宗穎（左)今天下午與法醫在彰化殯儀館進行解剖，以釐清案情。記者劉明岩／攝影
彰化地檢署檢察官吳宗穎（左)今天下午與法醫在彰化殯儀館進行解剖，以釐清案情。記者劉明岩／攝影

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