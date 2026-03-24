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獨／5槍打頭部！「百億賭王」林秉文遭29槍行刑式槍決 柬警逮2槍手

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洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝...

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

「百億賭王」PGTalk負責人 因洗錢案被起訴，放棄300萬元保釋金潛逃被發布通緝，傳出在柬埔寨遭槍殺，刑事局透過管道查證屬實，正在了解案情。據柬中時報報導，林昨晚在偏僻路段遭3至4人掃射身亡。羈押中、被控經營線上博弈的「88會館」負責人郭哲敏今至台灣高等法院開庭，被媒體詢問是否知道林為何遇害？他未回答。

媒體詢問是否知道林炳文死亡？是否待在台灣比較安全？郭沒有答話。

據柬中時報報導，柬埔寨警官證實，林秉文昨晚在西哈努克市1號區一處偏僻路段遭槍擊身亡，凶嫌3至4人，抵達現場即對林掃射，犯後逃離。

林秉文涉違反銀行法，2024年12月被新北地方法院發布通緝。警方調閱入出境紀錄，他在當年2月搭機出境至美國，停留一段時間離境，轉往東南亞，警方掌握情資，他多在柬埔寨、越南活動，在柬國經營網路博弈及實體賭場，也曾前往寮國，頻繁往返東南亞相關國家。

郭哲敏被控以Awesome Entertainment （ＡＥ）集團名義，2018年1月起陸續以6家公司開發線上博弈遊戲及經營跨境線上賭博行業，再以「包網平台」串接各博弈遊戲，與境外站長合作，和港、陸、菲、越、泰、印、緬、馬來西亞等境外玩家對賭、抽成，合計獲利1億1900餘萬美元，折合新台幣35億7900餘萬元。

郭等人為避免不法所得移入國內造成匯損，隱匿賭博及地下匯兌不法所得，又出資組跨境地下匯兌和洗錢集團，將線上博弈犯罪所得移入國內，並從事地下匯兌經手金額218億餘元，從中獲利1億2666萬餘元，再層層轉匯或購買泰達幣進行洗錢，林秉文就是郭的合作對象。

郭哲敏今至台灣高等法院開庭，被媒體詢問是否知道林秉文為何遇害？他未應答。記者王宏舜／攝影
郭哲敏今至台灣高等法院開庭，被媒體詢問是否知道林秉文為何遇害？他未應答。記者王宏舜／攝影

洗錢 地下匯兌 林秉文

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