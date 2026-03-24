聽新聞
0:00 / 0:00
北市男搭計程車叫不醒...警意外查獲依托咪酯煙彈 向上溯源再逮藥頭
有毒品、詐欺前科的24歲陳姓男子在雙北地區賣毒，中山警方鎖定他小藥頭身分不斷跟監，今天趁他開車停等紅燈之際上前拘提，在他身上查獲二級毒品依托咪酯煙油、分裝工具等證物，警詢後依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。
中山警方2月時查獲一件毒品案，當時一名27歲男乘客疑似吸毒後搭計程車時昏睡，運將叫不醒協助載去派出所，孰料警方在他口袋查扣到有毒品成分的依托咪酯煙彈，警方事後向上溯源偵辦，查出陳男是小藥頭，在雙北地區賣毒。
陳男家住新北市淡水區，中山警方鎖定他身分向士林地檢署聲請拘票，經跟監埋伏，見他從住家出門後決定下手，今天早上9點多在馬路上果斷拘提，警方在他身上查扣依托咪酯煙油3罐、分裝工具及行動電話等證物，警詢後依毒品罪嫌送辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。