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北市男搭計程車叫不醒...警意外查獲依托咪酯煙彈 向上溯源再逮藥頭

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

毒品、詐欺前科的24歲陳姓男子在雙北地區賣毒，中山警方鎖定他小藥頭身分不斷跟監，今天趁他開車停等紅燈之際上前拘提，在他身上查獲二級毒品依托咪酯煙油、分裝工具等證物，警詢後依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。

中山警方2月時查獲一件毒品案，當時一名27歲男乘客疑似吸毒後搭計程車時昏睡，運將叫不醒協助載去派出所，孰料警方在他口袋查扣到有毒品成分的依托咪酯煙彈，警方事後向上溯源偵辦，查出陳男是小藥頭，在雙北地區賣毒。

陳男家住新北市淡水區，中山警方鎖定他身分向士林地檢署聲請拘票，經跟監埋伏，見他從住家出門後決定下手，今天早上9點多在馬路上果斷拘提，警方在他身上查扣依托咪酯煙油3罐、分裝工具及行動電話等證物，警詢後依毒品罪嫌送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市中山警方今天早上在新北市淡水區拘提小藥頭陳姓男子。記者翁至成／翻攝
台北市中山警方今天早上在新北市淡水區拘提小藥頭陳姓男子。記者翁至成／翻攝

毒品 計程車 北市

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