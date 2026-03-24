製造喵喵、一粒眠毒咖啡包 毒鴛鴦親友6人起訴

毒鴛鴦李姓男子和妻子張女，涉嫌製作第三級毒品咖啡包，加入喵喵、一粒眠成分，還讓胞弟女友「試毒」感受效果。台北地檢署偵結，依涉犯毒品危害防制條例製造第三級毒品而混合二種以上毒品等罪嫌，起訴李男親友等6人。

全案源於，李男朋友柯姓男子另涉毒品案，去年11月間遭調查局宜蘭縣調查站逮捕後，從手機發現有八里租屋處藏大量毒品咖啡包片，當日逕行搜索查扣各式毒品。

檢方追查，李男用6萬元購買喵喵（4-甲基甲基卡西酮）原料400公克、三合一咖啡粉、磅秤等物，張女持李男取得一粒眠（含硝甲西泮成分）錠劑，夫妻又花1萬2500元向柯男購買1500個咖啡包裝袋，柯提供2包葡萄糖，胞弟張男提供封口機、漏斗等物和租屋處場地供3人製作第三級毒品咖啡包。

起訴指出，李男張女夫妻、柯男涉嫌製作第三級毒品咖啡包伺機販售，選在胞弟張男八里租屋處製毒，先碾碎硝甲西泮成分錠劑，再加入4-甲基甲基卡西酮原料粉末、葡萄糖、三合一咖啡粉，混裝放入咖啡包裝袋。

其中，張男的女友于女協助眾人買菸和生活用品，且試用咖啡包感受效果，于女對張女表示「沒有不同感覺」，張女為了省成本，後續沒再加入硝甲西泮錠劑粉末。

檢方也查出，張男去年11月17日涉透過朋友謝男介紹，以8千元販售含有「依托咪酯」成分煙油給盧姓友人；于女去年8月間涉販售依托咪酯煙彈3顆給楊姓友人。

檢方追查，李男夫妻涉嫌在張男租屋處保險櫃藏有大麻膏1罐、大麻花1包、含三級毒品氟硝西泮（FM2）錠劑27顆，陽台則放置愷他命總淨重14.4公克；李男在新北五股住處還藏有含有硝甲西泮、含有四級毒品硝西泮錠劑、含二級毒品甲基安非他命成分的膏狀物等毒品。

檢方依製造第三級毒品而混合二種以上毒品罪，意圖販賣而持有第三級毒品，助製造第三級毒品罪，及持有第二級、第三級毒品純質淨重超過5公克罪等，起訴李男等6人。

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