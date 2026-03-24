百億賭王林秉文潛逃柬埔寨遭槍殺 傳凶手3至4人偏僻路段掃射

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文因洗錢案被起訴，放棄300萬元保釋金潛逃被發布通緝，傳出在柬埔寨遭槍殺，刑事局透過管道查證屬實，正在了解案情。據柬中時報報導，林昨晚在偏僻路段遭3至4人掃射身亡。

據柬中時報報導，柬埔寨警官證實，林秉文昨晚在柬埔寨西哈努克市1號區一處偏僻路段，在路上遭槍擊身亡，凶嫌3至4人，抵達現場即對林掃射，犯後逃離，警方調查中，正展開追捕。

林秉文涉嫌違反銀行法，2024年12月被新北地方法院發布通緝。警方調閱入出境紀錄，他在當年2月搭機出境至美國，停留一段時間離境，轉往東南亞，警方掌握情資，他多在柬埔寨、越南活動，在柬國經營網路博弈及實體賭場，也曾前往寮國，頻繁往返東南亞相關國家。

刑事局在柬埔寨、寮國未派駐聯絡官，官方外交管道不暢通，只能由駐東南亞相關國家聯絡官私下透過管道洽詢情資，難以請求協緝。