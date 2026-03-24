彰化員林百果山削臉挖眼虐殺案 再爆餵毒硬上謎團警釐清中

台中湯姓男子在彰化縣員林市百果山被虐殺身亡案，湯男臉皮幾乎被削掉，雙眼眼珠掉落，死狀甚慘，彰化檢方今天下午將進行解剖；不過又傳出這起虐殺案，不只與毒品有關，而是黃男認為自己被湯男欺負，舅舅張男出面討公道，卻成血腥暴力虐殺案，種種疑點均有待釐清。

33歲湯男20日下午被路過民眾發現陳屍在員林偏僻的百果山湖水路產業道路，警方調閱監視器追緝時，以車追人，鎖定張男（58歲）、吳男（49歲）與張的外甥黃男（31歲）、張妻吳女涉嫌重大，將4人逮捕到案，張、吳2人已被檢方依殺人罪收押禁見，黃男、吳女各3萬元交保。

據了解，黃男在網路認識湯男後，施用湯男提供的海洛因後身體不適，而向舅舅 張男告狀，張男、吳男等人20日凌晨2點多即開車從台中將湯男押走，先到彰化埔心一帶市區繞，後就載到員林百果山山區教訓湯男。

張男妻子吳女更語出驚人說，外甥黃男向舅舅告狀說，湯男給他毒品後，還「硬上」，丈夫因不滿湯男才認識外甥第一天就給他毒品，還「欺負」外甥，氣得在山上痛打湯男，但她和外甥當時都在車上未參與。

張男和吳男打完湯男上車後就說失手打死湯男了，據了解，湯男胸口有刀刺傷，身上也有棍棒傷痕，但張、吳2人對於行兇過程交代不清，甚至推說不知湯男的臉為何這樣，一度還說湯男的臉是野狗咬的，且行兇兇刀也還未查獲。

對於吳女說法，檢警僅表示，到底是給毒品引殺機，還是有同性情感糾紛，甚至另有隱情，都還有待釐清，但二名主嫌供詞似乎避重就輕，對於毀容等行兇過程仍有待調查。

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湯姓男子陳屍在彰化縣員林市百果山，死狀甚慘，警方21日到吳嫌住處逮人，吳嫌還企圖逃跑。圖／警方提供