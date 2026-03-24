台中男被虐殺毀容棄屍彰化百果山 下手兇殘難解今解剖

台中湯姓男子在彰化縣員林市百果山被虐殺身亡案，湯男臉皮幾乎被削掉，雙眼眼珠掉落，死狀甚慘，兇嫌下手兇殘讓人匪夷所思，彰化地檢署檢察官與法醫今天下午將在彰化殯儀館進行解剖，以釐清案情。

33歲湯男20日下午被路過民眾發現陳屍在員林偏僻的百果山湖水路產業道路，警方調閱監視器追緝時，發現當天凌晨林厝派出所員警在湖水路巡邏時，曾與一輛車交會而過，事後查出此車就是主嫌張男與吳男所駕駛，而展開追緝。

21日下午警方前往吳嫌彰化住處拘提時，吳嫌還企圖往三合院住屋後門逃竄，所幸警方在後門佈下重兵，在吳嫌奪門而出瞬間，即遭警方壓制逮捕拘提到案，其他3人也陸續追捕到案。張、吳2人已被檢方依殺人罪收押禁見，另黃男、吳女各3萬元交保，

據了解，黃男（31歲）在網路認識湯男後，施用湯男提供的海洛因後身體不適，而向舅舅張男（58歲）告狀，張男、吳男等人20日凌晨2點多即開車從台中將湯男押走，先到彰化埔心一帶市區繞，後就載到員林百果山山區教訓湯男。

張男妻子吳女說，丈夫因不滿湯男才認識外甥黃男第一天就給他毒品，還「欺負」外甥，氣得在山上痛打湯男，但她和外甥當時都在車上未參與。

張男和吳男打完湯男上車後就說失手打死湯男了，據了解，湯男胸口有刀刺傷，身上也有棍棒傷痕，但張、吳2人對於行兇過程交代不清，甚至推說不知湯男的臉為何這樣，一度還說湯男的臉是野狗咬的，且行兇兇刀也還未查獲。

湯男到底是如何被毀容？檢警也懷疑此案另有隱情，否則2人怎會下此重手，今天下午檢方將進行解剖，以釐清案情。

台中湯姓男子在彰化縣員林市百果山被虐殺身亡案，檢方今天下午將進行解剖，以釐清案情。圖／民眾提供