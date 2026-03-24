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新北轎班到嘉義遶境變鬥毆 拔轎擔互毆還有人亮槍

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

新北市安羽轎班會3月21日晚上在嘉義新港奉天宮遶境，拜轎途中發生衝突，一群人直接拔轎擔開始打群架，外傳轎班會還喊話要鎖六頂轎，且人員早已準備好刀槍，有人疑似在現場亮出槍枝，警方目前循線緝捕洪姓及陳姓男子等12人，依聚眾鬥毆罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

據了解，新北市安羽轎班會21日晚間赴嘉義新港奉天宮參與遶境活動，拜轎過程中突發衝突，多人疑因糾紛爆發肢體衝突，甚至有人直接拔起轎擔互毆。現場傳出轎班會成員喊話要「鎖六頂轎」，且疑似事前備妥刀械器具，還有人疑似直接在現場亮出槍枝，場面一度混亂。

嘉義縣警察局民雄分局當晚8時許接獲報案，稱新港鄉廟會遶境發生打架衝突，警方立即啟動快打警力趕赴現場處置，但員警抵達時，涉案人員已四散逃逸，現場僅剩部分民眾，立即成立專案小組漏夜追查，已查獲洪姓男子等4人，以及對造陳姓男子等8人到案說明。

警方指出，初步釐清雙方因現場糾紛引發衝突，全案警詢後依刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。針對網路流傳疑似有人持槍畫面，目前已掌握相關線索，正持續追查涉案對象及槍枝來源，將進一步釐清是否涉及違反槍砲彈藥刀械管制條例，並不排除擴大偵辦。

民雄分局分局長曾冠螢呼籲，民眾參與宮廟活動應遵守秩序並保持和平理性，避免因一時衝動引發衝突，警方對於聚眾鬥毆案件或其他違序行為，絕對秉持暴力零容忍原則，嚴正執法絕不寬貸，維護公共秩序與社會安全。

新北市安羽轎班會日前到嘉義遶境爆發衝突，轎班人員直接拔轎擔互毆。圖／翻攝自宗教爆料臉書粉專
新北市安羽轎班會日前到嘉義遶境爆發衝突，轎班人員直接拔轎擔互毆。圖／翻攝自宗教爆料臉書粉專

新北市安羽轎班會日前到嘉義遶境爆發衝突，疑似有人當場亮出槍枝。圖／翻攝自宗教爆料臉書粉專
新北市安羽轎班會日前到嘉義遶境爆發衝突，疑似有人當場亮出槍枝。圖／翻攝自宗教爆料臉書粉專

新北市安羽轎班會日前到嘉義遶境爆發衝突，警方緝捕洪姓及陳姓男子等12人，依聚眾鬥毆罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。圖／翻攝自宗教爆料臉書粉專
新北市安羽轎班會日前到嘉義遶境爆發衝突，警方緝捕洪姓及陳姓男子等12人，依聚眾鬥毆罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。圖／翻攝自宗教爆料臉書粉專

衝突 鬥毆 槍砲彈藥

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