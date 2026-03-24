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棄保潛逃 中油「最貪執行長」判25年

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

中油公司煉製事業部前執行長徐漢涉在十一件採購案中，收賄一千六百多萬元，另有巨額現金無法交代來源，被檢方依貪汙等罪起訴，詎料在宣判前剪斷電子腳鐶棄保潛逃；橋頭地院昨天重判徐男廿五年徒刑，褫奪公權九年，並向檢方告發棄保潛逃罪。

徐漢未滿廿歲就進入中油，自最基層員工一路爬升至執行長，曾被稱為「油人楷模」，因中油執行長可以決定二億元以下標案，徐漢指示陳姓、黃姓、張姓、歐姓部屬護航標案，從中收取回扣。

檢廉調布線長達三年，二○二二年春節前發動搜索，從徐漢辦公室搜出大筆現金，查出涉貪採購案有十一件，收賄金額一千六百餘萬元，辦案人員從涉案包商清查，發現中油多名幹部也涉收賄，關聯人士約近百人。

合議庭認為，徐漢利用執行長對標案採購及人事權，透過白手套、下屬向廠商索賄，涉貪一六八六萬元，另有四百多萬元來源不明，合計二一六○萬，總計收賄十罪，財產來源不明一罪，合併執行刑廿五年。

二○二二年五月徐漢被起訴，移審後裁定續押，收押四九八天後，法院裁定五百萬元交保，去年七月廿八日言詞辯論終結。原定昨天宣判，但徐漢本月十九日上午先搭車南下屏東，於萬巒鄉剪斷電子腳鐶棄保潛逃，等院檢接到告警訊息，徐男早已消失匿跡，法院隔日發布通緝，沒入五百萬元保金。

徐漢的孩子跟家人長年旅居紐西蘭，早已移民、且在當地置產，位於高雄楠梓的戶籍地只有他一人獨居，徐在宣判前潛逃，引發外界抨擊。

昨天宣判完後，主辦徐漢的檢察官嚴維德一臉嚴肅步出法庭，熟悉嚴的辦案人員直言，徐漢收賄蒐證齊全，還扣到大筆現金，不料仍無法讓他接受司法制裁，士氣受到打擊。

收賄 中油 棄保潛逃

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