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私吞疑雲 余金寶涉詐遭限制出境

聯合報／ 記者張宏業蕭雅娟／台北報導

貿易聞人余金寶（圖）打著<a href='/search/tagging/2/台玻' rel='台玻' data-rel='/2/222454' class='tag'><strong>台玻</strong></a>集團總裁林伯實需金孔急名義，向外商友人借款逾十億元，其中有一至二億元疑被侵吞。記者林伯東／攝影
貿易聞人余金寶（圖）打著台玻集團總裁林伯實需金孔急名義，向外商友人借款逾十億元，其中有一至二億元疑被侵吞。記者林伯東／攝影

曾捲入前總統陳水扁三億美金佣金爭議的貿易聞人余金寶，打著台玻集團總裁林伯實需金孔急名義，向一名外商友人借款逾十億元，林伯實雖有借到錢，但金額與借款數目不符，外商懷有巨額資金遭侵吞，向調查局提告；調查局上周搜索余男帝寶豪宅等處，台北地檢署昨天傳喚余男出庭，訊後限制出境出海。

據調查，余金寶於二○二四至二○二五年間，知悉林伯實有借款需求，找上在海外經商的華僑友人借款，聲稱受託代林伯實借款十億元，保證本利可如期清償，對方認為借款人條件不錯，同意出借資金，沒想到陸續支付數千萬美金後，卻遲遲等不到還款，懷疑被話術誘騙，決定提告。

調查局清查多筆匯款金流後，發現借款人的款項都已匯往海外，林伯實雖真有借錢，但沒借那麼多，有一至兩億元資金有異，經陸續約談多名證人，研判內情不單純，報請北檢檢察官楊思恬指揮偵辦。

北機站上周搜索約談余金寶到案，他否認有詐欺，稱全案是「債務糾紛」，借款人是他從商的朋友，已經申請入籍台灣，他當天還稱自己身體不適，無法前往地檢署複訊，檢方因此改昨天偵訊，偵訊五小時後，諭令限制出境出海。

前國民黨大掌櫃劉泰英，去年底出版新書，提及扁政府時代中華開發經營權之爭，有某財團給扁家三億美金，該筆錢當時存在華僑余金寶帳戶，後來疑遭黑吃黑私吞。扁為此曾透過LINE詢問余男，是否有財團交付三億美金這回事？並將雙方對話截圖公開於臉書，余男回應「完全沒這回事」。

二○二三年總統大選期間，余金寶又捲入兩億美金「藍白合」金主傳聞，當時柯文哲稱有人開價上億美元要他當副手，柯競辦當時還指出，消息是從國民黨傳來，外界影射這名掮客是「余姓華僑」，但中投公司後來發聲明指出，「余金寶」從未任職過中投，意外曝光余姓華僑全名。

劉泰英 限制出境 調查局 掮客 台玻 債務 詐欺

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