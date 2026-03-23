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嫌廟會吵揮刀傷3人 男躲山區3天沒吃飯虛弱就醫被逮
台中市賴姓男子20日晚上疑因酒後騎車至太平區一處福德祠，與正在舉辦「頭牙」廟會活動的信徒起衝突，有信徒以木棒阻止，他在過程中揮舞蝴蝶刀造成3人受傷，後棄車往山區逃逸。警方歷經3天布建，與醫院保持連繫，上午利用賴因難耐身上疼痛到醫院就醫時將他逮捕，依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。
據了解，警方在這３天裡一面到山區搜索，一面也與太平區各醫院建立聯繫通報管道。53歲賴男上午果然到因身體不適自行前往國軍台中總醫院就醫，被護理人員認出並立即通知埋伏的警力前往，順利將他逮捕。
據了解，賴男的身體虛弱，聲稱他聲稱自己只是果農，不是外界認為的黑道或是角頭，那天是因喝了酒，騎機車經過福德祠時感覺音樂聲很大，不滿下按了喇叭，後來引起衝突。至於蝴蝶刀則是平日就會帶在身上，也僅是務農時的習慣，並非要與人尋仇。
他說，這幾天都躲藏在太平山區的廢棄工寮裡，都沒有進食。因為在與民眾衝突過程中他也有被打，身上有傷疼痛難耐，因此下午自行到醫院就診。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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