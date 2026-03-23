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5男2女摩鐵酒聚爆口角 桃園29歲男持刀刺死友人

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市桃園區泰山街一家汽車旅館今天下午驚傳命案，5男2女相約在摩鐵房內飲酒，期間疑因酒後口角升級為肢體衝突，29歲李姓男子持刀猛刺26歲林姓男子，林男傷重送醫後宣告不治，警方到場查扣凶刀，並將李嫌及其餘5名在場男女全數帶回偵辦，詳細行凶動機仍待釐清。

桃園市消防局今天下午3時10分接獲報案，稱泰山街一處摩鐵房內發生群眾鬥毆，立即派遣救護車5輛、消防人員10名趕赴現場。救護人員到場發現，26歲林姓男子遭嚴重刀傷，緊急送往聖保祿醫院搶救，仍傷重不治。

涉嫌持刀行凶的29歲李姓男子額頭遭割傷，生命跡象穩定，經清理包紮後送往桃園醫院戒護治療。同行的30歲陳姓、羅姓、郭姓男子及25歲蘇姓、23歲范姓女子共5人，經救護人員包紮後表示不需送醫。

警方初步調查，案發時房內共7人，疑似酒後爆發激烈口角，進而演變為持刀流血衝突，案發現場一片狼藉。全案依殺人罪嫌移送，警方已在現場起獲涉案凶刀1把，並調閱監視器畫面，釐清殺機與衝突經過。

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消防人員 救護人員

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