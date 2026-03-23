竹聯和堂涉砸北市禮儀社1分鐘 檢方複訊後聲押禁見8人

台北懷愛館（北市第二殯儀館）旁某禮儀社昨日被10人闖入砸場約1分鐘，竹聯幫和堂31歲主嫌顏世宇稱，停車被驅趕才報復，檢警依組織犯罪等罪嫌拘提顏等8人到案，移送台北地檢署，檢察官今火速複訊後，向法院聲押禁見8人。

檢方今傍晚陸續複訊顏、李、黃、潘、岳、戴、張、連等8人，訊問後均向法院聲請羈押禁見。

全案源於，警方3月22日上午10時許獲報，北市大安區辛亥路鄰近台北懷愛館的一家禮儀社被人持棍棒砸店，過程約1分鐘，玻璃大門、電腦、冷氣等物全被砸毀，但無人受傷。

被害業者稱，不知被砸店原因，未與人結怨；落網的顏男則稱，曾停車在禮儀社門口被驅趕，心生不滿才找朋友上門教訓砸店。砸店原因雙方說法不同，檢警不排除另有隱情，可能涉及其他糾紛或利益，全案持續調查釐清。

大安警分局報請北檢指揮，經調閱監視器畫面鎖定主嫌是竹聯和堂成員的31歲顏姓男子，其餘涉案人為他的朋友，陸續在雙北地區查緝顏等8人到案，並持續追查共犯，全案將依組織犯罪、毀損、恐嚇、妨害秩序等罪嫌送辦。

警方介入以車追人，已陸續將顏姓主嫌等8人查緝到案，正持續清查其餘共犯。圖／讀者提供