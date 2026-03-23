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酒後赴廟會砍傷人 涉案男躲台中山區3天就醫落網
賴姓男子日前酒後騎機車到台中市太平區一處福德祠的廟會活動，持刀砍傷3人後，徒步逃往山區。警方連日入山搜索，今天上午賴男自行就醫，遭醫院外埋伏警力逮捕送辦。
台中市太平區1處福德祠20日晚間舉辦廟會活動，賴姓男子酒後騎機車到場鳴按喇叭挑釁，民眾制止時遭他持刀砍傷，共3人受傷，賴男犯案後徒步逃往當地山區。
太平警分局報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，派遣上百名警力多次入山搜索，並針對賴男住處及可能藏匿的地方埋伏。警方初步調查，賴男因案發時與居民起衝突，身上有多處傷勢恐需就醫，遂與太平地區各醫療院所建立聯繫通報管道。
賴男酒後釀事在太平山區四處躲藏，且藏匿在深山廢棄工寮內，身上傷勢疼痛難耐，今天上午自行前往醫院就醫，隨即遭埋伏的警力逮捕歸案。全案依涉嫌刑法殺人未遂罪，移送台中地檢署偵辦。
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