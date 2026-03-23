酒後赴廟會砍傷人 涉案男躲台中山區3天就醫落網

33歲湯姓男子20日被發現陳屍在彰化縣員林市百果山產業道路，臉皮幾乎被削掉，雙眼眼珠掉落，死狀甚慘，檢警調查發現張男、吳男等4人涉嫌重大移送法辦後，張、吳2人已被檢方依殺人罪收押禁見，另黃男、吳女各3萬元交保，警方到張嫌住處逮人的畫面今天也曝光。

2026-03-23 10:16