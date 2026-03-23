快訊

川普：過去2天與伊朗進行良好對話 延後5天打擊能源設施

LINE Premium訂閱制今登場！每月165元10項會員福利、送250元 加入方式曝

指「發生嚴重違反財政紀律情事」 馬英九基金會：將送司法調查

聽新聞
0:00 / 0:00

酒後赴廟會砍傷人 涉案男躲台中山區3天就醫落網

中央社／ 台中23日電

賴姓男子日前酒後騎機車到台中市太平區一處福德祠的廟會活動，持刀砍傷3人後，徒步逃往山區。警方連日入山搜索，今天上午賴男自行就醫，遭醫院外埋伏警力逮捕送辦。

台中市太平區1處福德祠20日晚間舉辦廟會活動，賴姓男子酒後騎機車到場鳴按喇叭挑釁，民眾制止時遭他持刀砍傷，共3人受傷，賴男犯案後徒步逃往當地山區。

太平警分局報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，派遣上百名警力多次入山搜索，並針對賴男住處及可能藏匿的地方埋伏。警方初步調查，賴男因案發時與居民起衝突，身上有多處傷勢恐需就醫，遂與太平地區各醫療院所建立聯繫通報管道。

賴男酒後釀事在太平山區四處躲藏，且藏匿在深山廢棄工寮內，身上傷勢疼痛難耐，今天上午自行前往醫院就醫，隨即遭埋伏的警力逮捕歸案。全案依涉嫌刑法殺人未遂罪，移送台中地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

殺人

延伸閱讀

男赴總統府喊「要去紫禁城」 警藉口上龍椅讓他配合就醫

男黑布遮機車牌蛇行拒檢遭逮 新北警開多張罰單

彰化百果山挖眼削臉命案 嫌犯稱氣不過死者對外甥餵毒

男掉眼珠被毀容陳屍彰化百果山！嫌犯想逃 警圍捕畫面曝光

相關新聞

蘆洲溪美抽水站驚見浮屍 男子陳屍沼澤地身分待查

新北市蘆洲區有民眾今天下午1時許經過溪美抽水站時，驚見有人趴在沼澤地上立即報警。警方及消防人員趕抵發現竟是1具男性浮屍，經打撈上岸後確認已明顯死亡。警方採證發現死者身上並無明顯外傷，也無身分證件，身分及死因仍待相驗釐清。

獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

曾捲入前總統陳水扁3億美金佣金爭議的貿易聞人余金寶，打著台玻集團總裁林伯實需金孔急名義，向一名外商借款逾10億元，這名外商事後得知有詐，憤而向調查局檢舉；由於金額龐大，調查局蒐證多時後，日前搜索余金寶的帝寶豪宅等處所，台北地檢署今天傳喚余金寶出庭，釐清資金流向。

彰化男屍遭挖眼虐殺…民俗專家曝用意 少算這1步破功

彰化員林百果山發生駭人聽聞的命案，死者全身多處刀傷，被挖去雙眼、削臉皮，警方追查疑因毒品糾紛遭殺害。由於手法殘忍也有些弔詭，民俗專家廖大乙說，凶手挖眼想讓冤魂找不到人報復，但沒算到遺體「見天」業力牽引警察幫討公道。

彰化百果山挖眼削臉命案 嫌犯稱氣不過死者對外甥餵毒

33歲湯姓男子20日被發現陳屍在彰化縣員林市百果山，臉皮幾乎被削掉，雙眼眼珠掉落，死狀甚慘，檢警調查發現張男、吳男等4人涉嫌重大移送法辦後，張、吳2人已被檢方依殺人罪收押禁見，據了解，張男不滿湯男才認識外甥黃男第一天就給他毒品，氣得痛下毒手。

台中律師公會理事長遭掌摑 女兒見畫面哭整晚：我不當律師了

台中地方法院近日爆發一起震驚法界的攻擊事件，台中律師公會理事長吳中和在開庭前，遭一名林姓女子當眾甩巴掌，引發律師圈譁然。事件不僅衝擊司法尊嚴，也讓「法庭安全」問題再度浮上檯面，外界關注司法場域是否已出現維安漏洞。

男掉眼珠被毀容陳屍彰化百果山！嫌犯想逃 警圍捕畫面曝光

33歲湯姓男子20日被發現陳屍在彰化縣員林市百果山產業道路，臉皮幾乎被削掉，雙眼眼珠掉落，死狀甚慘，檢警調查發現張男、吳男等4人涉嫌重大移送法辦後，張、吳2人已被檢方依殺人罪收押禁見，另黃男、吳女各3萬元交保，警方到張嫌住處逮人的畫面今天也曝光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。