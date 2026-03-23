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獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

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獨／曾捲陳水扁3億美金爭議 藍白合金主余金寶涉詐外商10億遭搜索約談

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

曾捲入前總統陳水扁3億美金佣金爭議的貿易聞人余金寶，打著台玻集團總裁林伯實需金孔急名義，向一名外商借款逾10億元，這名外商事後得知有詐，憤而向調查局檢舉；由於金額龐大，調查局蒐證多時後，日前搜索余金寶的帝寶豪宅等處所，台北地檢署今天傳喚余金寶出庭，釐清資金流向。

據調查，余金寶於2024至2025年間，知悉林伯實海外投資出現營運問題，因此找上一名在台外商高層，佯稱受託居間代林伯實借款10億元，並保證本利可如期清償，對方認為借款人條件不錯，同意出借資金給「林伯實」救急，沒想到陸續支付數千萬美金後，卻遲遲等不到還款，追問余金寶也沒下文，驚覺受騙，決定提告追討。

調查局清查多筆匯款金流後，發現資金去向有異，經陸續約談多名證人，研判恐是一場騙局，報請北檢檢察官楊思恬指揮偵辦。據了解，余金寶否認有詐欺，供稱全案是「債務糾紛」。

前國民黨大掌櫃劉泰英，去年底出版新書，提及扁政府時代中華開發經營權之爭，有某財團給扁家3億美金，該筆錢當時存在華僑余金寶帳戶，後來遭黑吃黑私吞疑雲；2023年總統大選期間，余金寶又捲入2億美金「藍白合」金主傳聞，如今又打著台玻名號招搖撞騙遭逮，爭議事件再添一樁。

陳水扁曾來公開與余金寶通訊軟體對話截圖，扁詢問：「有關劉泰英董事長所提美金3億元，是財團從日本轉來的佣金要給阿扁總統，阿扁存放在日本，並登記在余金寶董事長名下，阿扁曾開口向余董事長要拿回該3億美元，但阿寶死不承認云云。到底有沒有這回事？」 余金寶則回應：「完全沒這回事」。

此外，2023年藍白合破局後，柯文哲稱有人開價上億美元要他當副手，柯競辦當時還指出，消息是從國民黨傳來，外界影射這名掮客是「余姓華僑」。中投公司後來發聲明強調，「余金寶」從未任職過中投，意外曝光余姓華僑全名。

林伯實與妻子徐莉玲同為香港「實聯長宜中國控股有限公司」董事。實聯長宜過去投資「中瑞藍科公司」，因營運不佳未能上市，依先前與恆天創業投資公司簽訂的股權轉讓契約，須履約回購相關股票。恆天創業投資公司後續向仲裁機構聲請仲裁，使林伯實名下子公司股權面臨強制執行風險。

林伯實為規避名下股權遭強制執行，涉利用妻兒擔任董事的公司進行不實股權轉讓，士林地檢署調查後，發現林伯實將註冊資本額高達3400萬美金的子公司股權，虛載以2000萬美金轉讓，檢方因此將林伯實依偽造文書業起訴，法院今年2月開庭時，林伯實首度現身。

「籃白合」金主余金寶打著台玻集團總裁林伯實（見圖）名號，向1名外商詐騙10億元，外商憤而向檢調提告。圖／報系資料照
「籃白合」金主余金寶打著台玻集團總裁林伯實（見圖）名號，向1名外商詐騙10億元，外商憤而向檢調提告。圖／報系資料照

劉泰英 調查局

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