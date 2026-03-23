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彰化男屍遭挖眼虐殺…民俗專家曝用意 少算這一步破功

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彰化男屍遭挖眼虐殺…民俗專家曝用意 少算這1步破功

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

彰化員林百果山發生駭人聽聞的命案，死者全身多處刀傷，被挖去雙眼、削臉皮，警方追查疑因毒品糾紛遭殺害。由於手法殘忍也有些弔詭，民俗專家廖大乙說，凶手挖眼想讓冤魂找不到人報復，但沒算到遺體「見天」業力牽引警察幫討公道。

警方調查，該名湯姓死者廿日被民眾發現陳屍百果山，全身多處刀傷、棍棒傷勢，雙眼眼珠更被挖去掉落，臉皮幾乎不見，死狀悽慘，追查疑與毒品糾紛有關，其中張姓、吳姓、黃姓男子與吳姓女子涉嫌虐殺，前天拘提4人依殺人罪移送。

由於，凶手不僅痛下殺手，更殘忍挖去死者雙眼，還削去其臉皮，民俗專家廖大乙認為，凶手間可能有懂民俗宗教之人，眼睛是靈魂之窗，民俗上，把挖去對方雙眼是要讓冤魂找不到人報復，削臉皮讓他沒臉找人申冤，靈魂恐因此不得超生。

不過，廖大乙也說，天理昭彰，疏而不漏，凶手雖對死者施虐動手腳，卻沒算到雖將遺體丟在偏僻山區，但是在戶外「見天」處，無形之中讓業力牽引被民眾發現報警，讓警察能幫他討公道，而專案小組果然也在獲報後循線逮捕涉案凶手。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

湯姓男子在員林市百果山產業道路遭虐殺，警方逮獲4人，追查犯案動機。圖／民眾提供
湯姓男子在員林市百果山產業道路遭虐殺，警方逮獲4人，追查犯案動機。圖／民眾提供

彰化 屍體 殺人 毒品

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