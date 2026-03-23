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彰化百果山挖眼削臉命案 嫌犯稱氣不過死者對外甥餵毒

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

33歲湯姓男子20日被發現陳屍在彰化縣員林市百果山，臉皮幾乎被削掉，雙眼眼珠掉落，死狀甚慘，檢警調查發現張男、吳男等4人涉嫌重大移送法辦後，張、吳2人已被檢方依殺人罪收押禁見，據了解，張男不滿湯男才認識外甥黃男第一天就給他毒品，氣得痛下毒手。

警方20日下午接獲民眾通報一名年輕男子陳屍在員林偏僻的百果山湖水路產業道路，整個臉皮幾乎被削掉，雙眼眼珠也掉落，死狀甚慘，目擊者嚇得報警處理。

警方調閱監視器追緝，鎖定張男（58歲）、吳男(49歲)與張的外甥黃男（31歲）、張妻吳女(43歲)涉嫌重大，21日下午警方前往吳嫌彰化住處拘提時，吳嫌還企圖往三合院住屋後門逃竄，所幸警方在後門佈下重兵，在吳嫌奪門而出瞬間，即遭警方壓制逮捕拘提到案，其他3人也陸續追捕到案。

據了解，黃男在網路認識湯男後，施用湯男提供的海洛因後身體不適，而向舅舅 張男告狀，張男、吳男等人20日凌晨2點多即開車從台中將湯男押走，先到彰化埔心一帶市區繞，後就載到員林百果山山區教訓湯男。

據了解，被交保的吳女說，丈夫張男很氣湯男才認識外甥第一天就給外甥黃男毒品，她在車上有聽到湯男被打的哀嚎聲，但她和外甥在車上都未參與，後來張男和吳男上車後就說失手打死湯男了。

不過因湯男死狀甚慘，主嫌張、吳2人對於行兇過程交代不清，甚至推說不知湯男的臉為何這樣，且行兇兇刀也還未查獲，且張和吳也都有毒品前科，檢警也懷疑此案另有隱情，否則4人怎會下此重手，將於周二解剖，以釐清案情。

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湯姓男子在員林市百果山產業道路遭虐殺，警方逮獲4人，追查犯案動機。圖／民眾提供
湯姓男子在員林市百果山產業道路遭虐殺，警方逮獲4人，追查犯案動機。圖／民眾提供

湯姓男子陳屍在彰化縣員林市百果山，死狀甚慘，警方21日到吳嫌住處逮人，吳嫌還企圖逃跑。圖／警方提供
湯姓男子陳屍在彰化縣員林市百果山，死狀甚慘，警方21日到吳嫌住處逮人，吳嫌還企圖逃跑。圖／警方提供

毒品 彰化 屍體 殺人

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