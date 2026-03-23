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男掉眼珠被毀容陳屍彰化百果山！嫌犯想逃 警圍捕畫面曝光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

33歲湯姓男子20日被發現陳屍在彰化縣員林市百果山產業道路，臉皮幾乎被削掉，雙眼眼珠掉落，死狀甚慘，檢警調查發現張男、吳男等4人涉嫌重大移送法辦後，張、吳2人已被檢方依殺人罪收押禁見，另黃男、吳女各3萬元交保，警方到張嫌住處逮人的畫面今天也曝光。

警方20日下午接獲民眾通報一名年輕男子陳屍在員林偏僻的百果山湖水路產業道路，整個臉皮幾乎被削掉，雙眼眼珠也掉落，死狀甚慘，目擊者嚇得報警處理。

警方調閱監視器追緝犯案車輛，鎖定張男（58歲）、吳男(49歲)與張的外甥黃男（31歲）、張妻吳女（43歲）涉嫌重大，21日下午警方前往吳嫌彰化住處拘提時，吳嫌還企圖往三合院住屋後門逃竄，所幸警方在後門布下重兵，在吳嫌奪門而出瞬間，即遭警方壓制逮捕拘提到案，其他3人也陸續追捕到案。

據了解，黃男在網路認識湯男後，疑參加「毒品趴」施用湯男提供的海洛因後身體不適，認為毒品有問題，而向張男等人告狀，張男、吳男等人20日凌晨即開車從台中將湯男押上百果山虐殺。

由於湯男死狀甚慘，但主嫌張、吳2人對於行凶過程交代不清，甚至推說不知湯男的臉為何這樣，且行凶凶刀也還未查獲，檢警也懷疑此案另有隱情，否則4人怎會下此重手，將於周二解剖，以釐清案情。

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湯姓男子在員林市百果山產業道路遭虐殺，警方逮獲4人，追查犯案動機。圖／民眾提供
湯姓男子在員林市百果山產業道路遭虐殺，警方逮獲4人，追查犯案動機。圖／民眾提供

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