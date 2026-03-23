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台中律師公會理事長遭掌摑 女兒見畫面哭整晚：我不當律師了

聯合新聞網／ 綜合報導

台中<a href='/search/tagging/2/律師' rel='律師' data-rel='/2/167125' class='tag'><strong>律師</strong></a>公會理事長吳中和。 聯合報系資料照／記者林孟潔攝影
台中律師公會理事長吳中和。 聯合報系資料照／記者林孟潔攝影

台中地方法院近日爆發一起震驚法界的攻擊事件，台中律師公會理事長吳中和在開庭前，遭一名林姓女子當眾甩巴掌，引發律師圈譁然。事件不僅衝擊司法尊嚴，也讓「法庭安全」問題再度浮上檯面，外界關注司法場域是否已出現維安漏洞。

據了解，林女過去便在社群平台頻繁「海巡」，針對不利留言放話恐嚇，甚至揚言動手或傷人。吳中和表示，在事件發生前一日與全國律師公會及各地理事長拜會司法院時，就曾反映林女行為具高度危險性，並強烈要求相關單位採取強制處分，以確保人身安全。

事件發生後，吳中和也於隔日與台中地院進行會談，並在出席地檢署會議時，向檢方說明整起事件對司法信賴可能造成的衝擊。他指出，此類挑釁司法與恐嚇行為若未及時處理，恐成為司法體系的破口。對此，檢方回應，將依法積極偵辦相關行為，絕不姑息。

台中市林姓女子（背對者）日前在台中地院對中律公會理事長吳中和甩巴掌，引發律師圈譁然。 圖／讀者提供
台中市林姓女子（背對者）日前在台中地院對中律公會理事長吳中和甩巴掌，引發律師圈譁然。 圖／讀者提供

後續林女已遭收押禁見，吳中和對司法院、地院及檢方的處置表達感謝，認為此舉回應了社會及律師界對司法安全的期待，也盼藉此事件強化制度，重建民眾對司法的信任，避免類似事件再度發生。

不過，這起事件最沉重的影響，卻落在家庭之中。吳中和在臉書透露，女兒目睹他挨巴掌影片後，陪同驗傷與報案過程中情緒潰堤，返家後痛哭整晚，直言「我不要當律師」、「不想再看到有律師被打，我對司法失望了」，隔日更未再到事務所上班。吳中和坦言深受打擊，並強調將追究到底，「不能讓這一巴掌，擊垮年輕人對司法的信任」。

事實上，類似律師遭攻擊事件並非首例。去年7月台中也曾發生一起案件，一名女子因家產糾紛與弟弟對簿公堂，卻在訴訟過程中接連對三名受委任的年輕女律師辱罵與攻擊，不僅在法庭上作勢揮掌、出言恐嚇，甚至在庭外尾隨推打並潑灑不明液體，導致律師驚恐不已，最終紛紛解除委任。

該事件當時即引發司法機關高度關注，司法院也發聲嚴正譴責，強調律師在司法體系中扮演關鍵角色，其依法執行職務應受到保障，任何暴力或威脅行為不僅危及人身安全，也將破壞司法制度正常運作。司法院並表示，將強化法院安全措施與應變機制，呼籲社會理性面對司法程序，共同維護法治核心價值。

律師 司法

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