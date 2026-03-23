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疑毒品糾紛 男陳屍彰化遭挖眼削臉

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導

湯姓男子本月廿日被發現陳屍在彰化縣百果山，全身多處刀傷，臉皮幾乎不見，雙眼眼珠掉落，警方追查張姓、吳姓、黃姓男子與吳姓女子涉嫌虐殺，前天拘提四人依殺人罪移送，查出疑與毒品糾紛有關，檢方聲押禁見張男、吳男獲准，命黃男、吳女各三萬元交保，深入調查。

據調查，有民眾廿日下午發現一名男子倒臥彰化百果山、靠近南投縣偏僻產業道路，嚇得報警；警方到場發現該男死亡，確認是台中市卅三歲湯男，臉皮幾乎不見，雙眼眼珠掉落，全身六、七處刀傷，還有多處疑棍棒傷勢，研判遭虐殺。

警方調閱監視器追緝，鎖定五十八歲張男、四十九歲吳男與張的外甥卅一歲黃男、張妻四十三歲吳女，均為彰化人，前天搜索拘提四人，初步查出黃男上網認識湯男，參加「毒品趴」施用湯男提供的海洛因後身體不適，認為毒品有問題，四人廿日凌晨開車從台中將湯男押上山虐殺，削掉臉皮及挖出眼珠。

檢方昨訊後認定張男、吳男是主嫌，動手嫌疑重大，聲押禁見獲准，黃男、吳女涉案程度較輕，命各三萬元交保；相驗後指示暫冰存遺體，預計下周二解剖查明死因。

警方認為虐殺手段凶殘，四人對犯案過程交代不清，不排除有其他糾紛，陸續通知相關證人，深入調查行凶過程及動機。

毒品 南投縣 彰化 殺人

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